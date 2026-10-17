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Epi destaca el carácter del Obradoiro para asaltar el Coliseum: "Tenemos mucho corazón"

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Burgos, 17 oct (EFE).- El entrenador del Obradoiro, Diego Epifanio 'Epi', destacó el trabajo colectivo de sus jugadores tras la victoria en el Coliseum frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos. y destacó "la capacidad de su equipo para competir durante los 40 minutos", mantener la calma cuando el conjunto burgalés amenazó con remontar y cerrar el encuentro gracias a su solidez defensiva.

"Tenemos mucho corazón", señaló Epi, que también agradeció el apoyo de los aficionados desplazados desde Santiago de Compostela y el recibimiento recibido en Burgos.

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El preparador gallego encontró varias claves para explicar el triunfo, entre ellas el control del rebote, la energía defensiva y la capacidad para limitar las principales virtudes del San Pablo, sin embargo, consideró especialmente importante que su equipo no perdiera la calma cuando el conjunto local volvió a meterse en el partido durante la segunda mitad.

"Una vez que San Pablo se ha vuelto a meter en el partido, hemos sido capaces de seguir defendiendo y de compartir el balón para poder sacar un partido hoy aquí", explicó.

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El preparador también pidió mantener los pies en el suelo pese a los buenos resultados cosechados en este inicio de temporada que le han colocado con tres victorias y una derrota. EFE

vfr/sab

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