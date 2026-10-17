El Stuttgart, derrotado y sin gol camino del duelo del martes con el Atlético de Madrid

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El Stuttgart, rival del próximo martes del Atlético de Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones, frenó su reacción de dos victorias consecutivas, cayó en su visita al Hamburgo en la séptima jornada de la Bundesliga y no marcó gol pese a las variadas ocasiones que dispuso en el Volksparstadion (1-0).

No logra apenas resultados el Stuttgart en este inicio de curso. Son sólo dos victorias en seis jornadas, apenas siete puntos de los 18 disputados, relegado a la undécima plaza de la clasificación y preocupado por la falta de pegada que tiene, personificada también en un futbolista como Deniz Undav, que lo intentó siete veces este sábado sin acierto.

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Este curso apenas ha marcado un tanto y ha dado otros dos, cuando la pasada temporada fue un jugador de 25 goles y 14 asistencias, sin contar los tres que anotó en el Mundial 2026 con la selección de Alemania.

En total, el Stuttgart propuso 23 tiros, 5 a portería, pero también concedió bastantes opciones al Hamburgo, al que igualmente le falló la pegada hasta que, en el minuto 88, acertó el defensa suizo Miro Muheim con un gran zurdazo lejano para el 1-0. EFE

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