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El mapa de coaliciones de izquierda no evita la fragmentación electoral pero deja a Valencia como hito de unidad

25/09/2024 (I-2D) Los diputados de Compromís Alberto Ibáñez y Águeda Micó, la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, un recurso de la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana, frente al Congreso, a 25 de septiembre de 2024, en Madrid (España) POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press
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El cierre del plazo de las coaliciones electorales para las elecciones generales del 29N deja a la Comunidad Valenciana como el territorio que ha conseguido el hito de armar una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE, mientras que el resto del país la tónica que predomina es la fragmentación electoral.

Por ejemplo, Frente Amplio ha confirmado que tendrá candidaturas en todas las comunidades autónomas tras fracasar su intento con Podemos de pactar una confluencia global para el conjunto del país, una vez que este viernes se cerró el plazo estipulado para formalizar las alianzas electorales entre varios partidos.

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De esta forma, eso implica que el nuevo espacio conformado por los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo competirá con Bildu en el caso de Euskadi y Navarra o con el BNG en las circunscripciones de Galicia.

Por otro lado, se medirá en Cataluña en una candidatura liderada por los Comuns a ERC, que tiene por su lado un acuerdo de colaboración con Podemos consistente en que los morados no se presentarán a estos comicios a cambio de tener dos puestos como independientes en la lista los republicanos.

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En el caso de Podemos, previsiblemente este sábado aclare cuál es su plan electoral para Madrid, con la posibilidad de una candidatura propia liderada por la exministra Irene Montero, y el resto de autonomías donde no tiene acuerdos con Frente Amplio.

CANARIAS, LOS PRIMEROS EN CLARIFICAR SU MAPA ELECTORAL

Por otro lado, Canarias supuso una de las excepciones en el mapa de división de la izquierda estatal al confirmarse el jueves un acuerdo para desplegar una lista unitaria de Podemos, IU, Movimiento Sumar y Nueva Canarias bajo la marca 'Unidad del Pueblo Canario' (UPC).

En todo caso, la fragmentación electoral de la izquierda alternativa no se evita en esta comunidad dado que Drago Canarias, la formación liderada por el exdiputado en el Congreso Alberto Rodríguez, se presentará candidatura propia a las dos circunscripciones de esta comunidad.

No obstante, el acuerdo icónico para la izquierda alternativa es el alcanzado en la Comunidad Valenciana, donde habrá una única papeleta que agrupa a Compromís (que lidera la candidatura), Podemos, IU e incluso la federación de ERC en esta comunidad.

El pacto implica que la formación valenciana contará con los dos primeros puestos por Valencia y el cabeza de lista por Catellón mientras que Podemos encabezará la lista por Alicante e IU dispondrá del tercer puesto en Valencia. También se ha optado por una marca propia denominada 'Compromís-Front Valencià'.

CHA Y MÉS ESTUDIAN VÍAS PARA INCLUIR EN LISTAS A MIEMBROS DE PODEMOS

Mientras, en Aragón los morados permanecen fuera de la candidatura amplia comandada por la Chunta Aragonesista (CHA) junto a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero.

Tras consumarse la fractura estatal entre el partido morado y Frente Amplio, el líder de CHA, Jorge Pueyo, ha afirmado que "no es una buena noticia" y que desde su formación tratarán de "encontrar la manera de integrarles" y lograr que haya una sola papeleta. De esta forma, apelaba a la posibilidad de introducir a miembros de Podemos como independientes en la candidatura.

Lo mismo ocurre en el archipiélago balear donde Ara MÉS --integrada por Ara Eivissa, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca-- se une con Sumar e Izquierda Unida para concurrir bajo la denominación 'Ara MÉS-Front Ampli'.

El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha subrayado en redes que se ha intentado lograr un acuerdo con Podemos al cierre de plazo de coaliciones pero no ha sido posible. Por tanto, ha avanzado que también estudiarán opciones imaginativas para sumarles a la papeleta de la izquierda balear. "Yo seguiré apostando por ello", ha apostillado.

EN ANDALUCÍA PUEDE TENER HASTA TRES PAPELETAS DISTINTAS

También en Andalucía las formaciones IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo han formalizado la candidatura conjunta con el nombre de Frente Amplio Por Andalucía.

En esta comunidad precisamente las tensiones con Podemos han sido frecuentes en las últimas dos elecciones autonómicas con pactos 'in extremis', que llegaron incluso en 2022 a que los 'morados' no figurarán formalmente como promotores de la coalición.

En la región andaluza, una de las más relevantes al repartir 61 escaños, habrá competencia electoral en la izquierda alternativa dado que Adelante Andalucía, tras su buen resultado en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, concurrirá por las ocho circunscripciones de esta comunidad y se medirá con Frente para convencer al mismo electorado.

Y queda la incógnita de cuál será la estrategia de Podemos, dado que en caso de optar por una candidatura propia supondría hasta tres papeletas a la izquierda del PSOE en Andalucía.

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EuropaPress

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