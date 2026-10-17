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El Girona, a reencontrarse con la victoria ante el Andorra para volver al 'play-off'

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Girona/Andorra La Vella, 17 oct (EFE).- El Girona, fuera de los puestos de promoción de ascenso tras encadenar dos empates, recibe este domingo (18.30 CET) al Andorra (17º) con la necesidad de reencontrarse con el triunfo para no alejarse de las primeras posiciones de la clasificación.

El equipo de Quique Álvarez empezó esta décima jornada de LaLiga Hypermotion en la séptima plaza, a seis puntos del ascenso directo y a un punto de los puestos de 'play-off'.

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Afronta la visita del Andorra con el objetivo de hacer buenos los empates contra el Mallorca (0-0), en un partido en el que fue superior en juego y en ocasiones, pero le faltó puntería, y contra el Tenerife (1-1).

En el Heliodoro Rodríguez López, los rojiblancos se adelantaron nada más empezar con el quinto gol del colombiano Yáser Asprilla, pero después dieron un paso atrás y se quedaron muy lejos del nivel ascendente de las últimas jornadas.

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El Girona venía de sumar cuatro victorias en cinco jornadas, pero su gran dinámica se ha estancado con estos dos empates y ahora el equipo necesita dar un nuevo golpe sobre la mesa.

El equipo catalán tiene grandes individualidades, jugadores por los que pagó millones en su día como Asprilla o Vladyslav Vanat y futbolistas que han aterrizado con fuerza en la categoría como Holmes Junior o Izan González, pero Álvarez debe acabar de formar un bloque.

El técnico gallego tiene las bajas por lesión de los atacantes Jastin García y Cristhian Stuani, ya en el tramo final de su recuperación, y podría repetir alineación, aunque Bryan Gil, Unai Hernández o Donny van de Beek podrían entrar en el once tras la mala imagen mostrada en Tenerife.

El portero Paulo Gazzaniga tuvo que ser sustituido por Vladyslav Krapyvtsov en el descanso debido a unas molestias, pero ya está recuperado.

Por su parte, el FC Andorra, después de dos victorias y un empate en los últimos tres partidos, visita a un Girona, un ex-primera, con muchas dudas después de sus dos empates consecutivos.

El equipo dirigido por Carles Manso tiene la duda para este partido del portero Pau López y del defensa central 'Bomba', pero continua con las bajas del defensa central Gael Alonso, el lateral Andoni López y el medio Théo Le Normand. Estos tres últimos por lesión. De hecho, el central gallego ya ha está haciendo trabajo de campo después de sufrir una fractura del maléolo tibial.

El club del Principado llega después de ganar en Granada por 2-3, empatar a 0 en Sabadell y vencer por 1-0 al Castellón, uno de los máximos favoritos al ascenso

"Girona es el mejor escenario posible para seguir reivindicandonos y seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo últimamente. Ahora llevamos un 7 de 9 en los últimos tres partidos y ya no tenemos tantas dudas", aseguró Carles Manso.

El técnico egarense elogio al Girona de Quique Álvarez. "Nosotros esperamos un partido dónde los dos quieren el balón para dominar el juego. Será de tú a tú y nos tocará estar pendientes de su nivel ofensivo que es de otra categoría dónde muchos jugadores han jugado la máxima competición europea".

El FC Andorra no piensa cambiar el estilo de juego aunque la mejora es evidente en los últimos partidos. "Estamos jugando de manera más madura y somos capaces de no tener el balón y no pasa nada. Estamos orgullosos de esto y celebramos acciones límite que antes no nos planteabamos celebrarlo".

El Girona, como el Castellón, es otro de los máximos favoritos al ascenso. Además, los dos equipos juegan un estilo de juego similar al FC Andorra. "Nos viene mejor jugar con este tipo de rivales y no con los que se ponen en bloque bajo los 90 minutos o más del partido. Eso sí, en contrapartida estos equipos tienen más pólvora arriba y eso te dificulta más todo", sentenció Carles Manso.

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Javi Boñar, Holmes Junior, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan; Asprilla, Abel Ruiz, Carles Pérez; y Vanat.

Andorra: Owono; Carrique, Lautaro Spatz, Diego Alende, Martí Vilà; Sergio Molina, Marc Domènech, Efe Akman; Moró Sidibe, Jordi Cano y 'Lauti' De León.

Árbitro: Dámaso Arcediano (C. Ciudad Real)

Estadio: Montilivi

Hora: 18:30 CET

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asm/vmc/vds/and/igg/fc

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