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El fútbol portugués prevé ingresos récord de casi 162 millones de euros esta temporada

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Lisboa, 17 oct (EFE).- La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) prevé alcanzar unos ingresos récord de 161,9 millones de euros en la temporada 2026/27, frente a los 146,2 millones presupuestados para el ejercicio anterior, en unas cuentas que incluyen un aumento del gasto y un menor beneficio esperado.

La entidad presidida por Pedro Proença contempla desembolsos de 159,1 millones de euros, unos dieciséis millones más, según las cifras del presupuesto dadas a conocer hoy por la entidad.

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Las competiciones internacionales representan una partida relevante: la federación prevé obtener de su participación 23,6 millones de euros, frente a los 20,2 millones del presupuesto precedente, y destinar 39,1 millones a este ámbito deportivo.

El crecimiento de los ingresos se acompaña de un aumento de los gastos de personal y órganos estatutarios, que pasan de 23,5 a unos 34,6 millones de euros.

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El resultado positivo previsto se sitúa en 2,819 millones de euros, por debajo de los 3,097 millones presupuestados para 2025/26. Las cifras son previsiones para la temporada, no resultados ya obtenidos.

Las cuentas abarcan el conjunto del grupo FPF y forman parte de una estrategia que combina la actividad deportiva con inversiones en infraestructuras y recursos humanos y un mayor apoyo a clubes y asociaciones.

El plan se integra en la estrategia federativa para el período 2024-2036 y fue aprobado el pasado 6 de junio por la Asamblea General, reunida en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa. EFE

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