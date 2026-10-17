El español Alberto González, tercero en la Copa del Mundo de Pekín

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Redacción Madrid, 17 oct (EFE).- El español Alberto González García se clasificó en la tercera plaza de la prueba disputada este sábado en Pekín correspondiente a la Copa del Mundo de Triatlón, en la que se impuso el suizo Max Studer.

Segundo fue el chino Xirui Zhang con un tiempo de 01:48.31 a nueve segundos del helvético y 17 más rápido que el español, que paró el crono en 01:48:39.

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Otro español, Eloy Canales entró en la decimotercera plaza con un tiempo de 01:49:38.

En la prueba femenina, la más rápida fue la china Xinyu Lin con 02:00:33, por delante de la húngara Márta Kropkó con 02:00:38 y la británica Kate Waugh, tercera con 02:01:28.

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La española Marina Muñoz cruzó la meta en la vigésima segunda plaza a 4:59 de la china Lin. EFE