El español Alberto González, tercero en la Copa del Mundo de Pekín

Redacción Madrid, 17 oct (EFE).- El español Alberto González García se clasificó en la tercera plaza de la prueba disputada este sábado en Pekín correspondiente a la Copa del Mundo de Triatlón, en la que se impuso el suizo Max Studer.
Segundo fue el chino Xirui Zhang con un tiempo de 01:48.31 a nueve segundos del helvético y 17 más rápido que el español, que paró el crono en 01:48:39.
PUBLICIDAD
Otro español, Eloy Canales entró en la decimotercera plaza con un tiempo de 01:49:38.
En la prueba femenina, la más rápida fue la china Xinyu Lin con 02:00:33, por delante de la húngara Márta Kropkó con 02:00:38 y la británica Kate Waugh, tercera con 02:01:28.
PUBLICIDAD
La española Marina Muñoz cruzó la meta en la vigésima segunda plaza a 4:59 de la china Lin. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD