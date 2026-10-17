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El episodio de lluvias intensas se mantendrá en Cataluña hasta el domingo por la mañana

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Barcelona, 17 oct (EFE).- El episodio intenso de lluvias que mantiene en fase de alerta el plan Inuncat continuará en Cataluña hasta el domingo por la mañana, según ha informado Protección Civil.

El Servicio de Meteorología de Cataluña (Meteocat) mantiene la previsión de chaparrones fuertes y localmente torrenciales en puntos del litoral y del prelitoral central, desde la Selva, en Girona, hasta el Tarragonés.

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Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas y, localmente, de granizadas, apuntan las previsiones, que prevén un descenso de las temperaturas y que, a partir del lunes por la tarde, podría tener lugar otro episodio de lluvias generalizadas.

El teléfono de emergencias ha registrado, hasta las once de esta noche, 285 llamadas que han generado 225 incidentes relacionados con las lluvias, la mayoría en el Barcelonès, Vallès Oriental y Vallès Occidental.

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En cuanto a las carreteras, está cortada la GI-552 en Riells i Viabrea, en Girona, por inundaciones.

A lo largo de esta jornada, Protección Civil ha enviado tres alertas a los teléfonos móviles. A las 13:20 se ha enviado un ES-Alert a las comarcas del Maresme, La Selva y Vallès Oriental.

A las cuatro de la tarde, la alerta ha llegado a los móviles del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf, por una previsión de lluvias localmente torrenciales de las 20:00 a las 02:00 horas.

La alerta ha sonado a las 20:29 horas en Granollers (Barcelona), para informar de que se mantiene la situación de lluvias torrenciales y la recomendación de limitar la movilidad.

Los Bomberos de la Generalitat mantienen un dispositivo con doce dotaciones para buscar a la mujer que ha caído en una riera en Cabrera de Mar (Barcelona), para el que han recurrido a la unidad de drones y en el que trabajan junto a Mossos, policía local y Salvamento Marítimo.

Además, la alerta hidrológica que se había enviado en la comarca barcelonesa del Maresme, se ha extendido poco después al Vallès Occidental y al Baix Llobregat.

Entre otros rescates, los Bomberos han rescatado a dos personas de edad avanzada que se habían quedado atrapadas en su vehículo en Sentmenat (Barcelona). EFE

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