El cómic, como un medio "muy democrático y asequible" para contar una historia personal

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 17 oct (EFE).- La ilustradora Quan Zhou ha afirmado a EFE que el cómic es un medio “muy democrático y muy asequible” para contar una historia personal, ya que, en su caso, le ha permitido hacerlo con tan solo coger “un lápiz y un papel” para empezar a hacer bocetos.

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Zhou (Algeciras, Cádiz, 1989) participa este sábado en Logroño en el III Festival Rioja Cómic, donde imparte un taller de ‘fanzine’.

A lo largo de su obra gráfica, esta ilustradora hace referencia al término ‘andaluchina’, con el que se identifica como hija de padre y madre chinos que se trasladaron a finales de los años 80 del siglo pasado a Andalucía para abrir un restaurante.

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Por ello, ha encontrado en el cómic una herramienta para explorar “la identidad y la memoria de la primera generación china nacida en España”, y que es más asequible que, por ejemplo, el cine, un medio al que en sus inicios no hubiera podido acceder por el coste económico que supone producirlo, ha indicado.

“Yo vengo de clase trabajadora, entonces, si hubiera querido hacer cine, ¿de dónde hubiera levantado miles de euros?”, en cambio, las novelas gráficas empezaron “con un lápiz y un papel”, a los que luego, ha señalado, se sumó “la tableta gráfica más barata que me podía permitir trabajando por un sueldo de diseñadora y compartiendo piso”.

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Ha destacado que, quizá, si no hubiera sido a través del cómic, no hubiera podido contar su historia utilizando otros medios, por lo que, aunque trabaja distintos géneros como la ‘performance’ y el ‘pódcast’, siempre vuelve al cómic.

Utilizar el término ‘andaluchina’, ha proseguido, supone integrar sus dos identidades culturales “de una forma positiva”, lo que le ha permitido acercarse a su identidad multicultural “de una manera mucho más sana y tranquila”.

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“Yo quería contar mi vida, pero siempre digo que no pensaba que iba a tener esta repercusión”, ya que, en aquel momento, “internet no era lo que es ahora”, ha añadido respecto a sus primeras publicaciones en un ‘webcómic’.

Ha explicado que en los talleres que ofrece trata de “facilitar que las personas rebusquen en su propia vida y cuenten algo que, ‘a priori’, piensan que no tiene valor”.

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“Me interesa que todos seamos conscientes de que nuestras vidas cotidianas y, entre comillas, pequeñas, tienen mucho valor”, ha indicado.

Zhou ha invitado a que los lectores capten de su obra “lo que quieran llevarse, desde el respeto”, aunque sí que intenta transmitir que “España es diversa”, una situación a la que no se ha llegado “de repente, ni hace un año”.

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“Yo investigo sobre la comunidad china en España y tenemos unas raíces mucho más antiguas de lo que se piensa, la cosa es que se ha olvidado o no ha interesado recogerlo”, ha asegurado.

Ha destacado que, en la actualidad, nota “mucho más agresivas las calles y que se producen más microagresiones racistas”, algo que llegó a pensar que “era cosa del pasado, pero resulta que no”.

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El cómic, ha continuado, puede ayudar a mejorar esta situación, pero “no por sí solo”, sino utilizándose como una herramienta en un contexto educativo y acompañado de un docente.

Sobre sus proyectos futuros, ha apuntado que le gustaría convertir en una serie el ‘pódcast’ documental que ha estrenado este año, titulado ‘Mi familia española’, que aborda las experiencias de madres migrantes y sus hijos. EFE

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