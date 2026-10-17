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El Breogán hace historia en Andorra: cuatro de cuatro inédito en los 100 puntos

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Lugo, 17 oct (EFE).- El Río Breogán es el primer equipo en la historia de la ACB que supera los 100 puntos en cada uno de sus cuatro primeros partidos de Liga, después de firmar 102 este sábado en la pista del Morabanc Andorra, donde sufrió su primera derrota.

Había que remontarse 41 años atrás para encontrar el único precedente de un equipo que empezó una campaña de Liga Endesa con tres actuaciones de 100+ tantos.

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Fue el Real Madrid de Lolo Sáinz en la temporada 1985-86, que llegó al centenar de puntos en las primeras tres jornadas. En la cuarta, no obstante, se quedó en 99 en Valladolid contra el Forum.

Ese registro lo superó esta noche el Breogán de Luis Casimiro, que había empezado la temporada logrando 110 puntos ante el Joventut, 101 en Manresa y 115 ante el Girona. Esta noche alcanzó los 102 con un triple del estadounidense Rasir Bolton en la recta final del encuentro. EFE

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dmg/apa

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