Dos detenidos en Irun (Gipuzkoa) investigados por terrorismo

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Vitoria, 18 sep (EFE).- Un hombre y una mujer han sido detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa) investigados por un delito de terrorismo, después de que se encontrara en su poder información sobre fuerzas de seguridad y sobre armas y explosivos.

Se trata de dos personas que cuentan con "antecedentes relevantes", según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especifica qué tipo de antecedentes se refiere.

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Según ha indicado la Ertzaintza, la investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos". EFE