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Diego Ocampo: “Hemos fallado muchos tiros libres”

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Manresa (Barcelona), 17 oct (EFE).- El entrenador del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, remarcó este sábado que su “equipo ha fallado muchos tiros libres”, lo que ha sido la clave de la derrota ante el Unicaja por 72-84.

El técnico gallego se mostró autocrítico por no haber conseguido tener un final igualado. “Los múltiples fallos desde el tiro libre y desde el triple han provocado que el partido no fuera igualado. Es responsabilidad mía que fallemos muchos tiros libres”, dijo.

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“Nos falta más rotación, y tomar mejores decisiones en los tramos importantes del partido. El equipo ha trabajado, pero lo mental nos ha afectado mucho, y al final se ha visto reflejado en el resultado”, añadió.

Por último Ocampo habló de la mala dinámica del equipo, que sigue sin sumar victorias en la Liga Endesa. “Tenemos que centrarnos en nuestras cosas, y hay situaciones que no podemos controlar, como las lesiones. No podemos comernos la cabeza por los malos resultados cosechados hasta el momento”, comentó. EFE

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jvs/sab

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