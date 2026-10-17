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Dibu Martínez salió “consciente” y está “en el hospital para pruebas de precaución”

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero internacional argentino del Chelsea, salió del estadio del Everton “consciente” y fue trasladado al “hospital para pruebas de precaución”, según explicó su entrenador, Xabi Alonso, después de la evacuación en camilla del guardameta tras un choque en el minuto 66 del encuentro.

“Que yo sepa, salió del estadio consciente y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas de precaución. Eso es lo que sé hasta ahora. Tenemos que esperar. Esperemos que no sea demasiado grave, pero ahora tenemos que esperar", expuso el técnico, en declaraciones recogidas por los canales oficiales del Chelsea.

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Un choque tremendo con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área dejó noqueado a ‘Dibu’ Martínez, que se quedó en el suelo, fue atendido sobre el terreno de juego y fue retirado del campo en camilla, con collarín y consciente.

Primero movió el brazo, después se quedó inmóvil sobre el césped, junto al defensa del Everton, que sufrió un severo golpe (aunque se restableció y siguió en el encuentro), mientras las asistencias médicas de ambos equipos corrían a toda velocidad para atender a ambos dentro del área del Chelsea. Era el minuto 66 del duelo, que se paró.

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Atendido durante más de ocho minutos sobre el terreno de juego, entre la preocupación general en el estadio Hill Dickinson de Liverpool. El portero, ya en el minuto 74, fue evacuado del campo completamente inmovilizado, de la cabeza a los pies. Estaba consciente y movía las manos cuando fue retirado del terreno. EFE

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