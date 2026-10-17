Detienen a un hombre de 65 años en Corbins (Lleida) por agresión sexual a una menor

Barcelona, 17 oct (EFE).- Los Mossos han detenido en Corbins (Lleida) a un hombre de 65 años como presunto autor de agresiones sexuales a una menor de edad de su entorno familiar.
Fuentes de la policía catalana han confirmado a EFE la información adelantada por el diario Segre sobre la detención de este hombre, que se registró el pasado martes en el citado pueblo.
PUBLICIDAD
La investigación del caso, indica el Segre, comenzó a raíz de las denuncias de miembros de la familia. El hombre, según las fuentes de los Mossos, pasó ayer viernes a disposición judicial. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor
El vuelo regresó a El Prat sin heridos y Protección Civil activó el plan Aerocat de forma preventiva
El temporal de la DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y activa alertas en varias comunidades
Los servicios de emergencia han activado planes especiales, enviado avisos a móviles y ordenado restricciones preventivas ante el riesgo de inundaciones y crecidas de cauces
Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años
El SEPE admite la compatibilidad en determinados casos, aunque la cuantía de estas prestaciones computa como renta y puede condicionar el acceso o la continuidad de la ayuda
El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra
El general Sir Roly Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge ‘Force News’
Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre
Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
MÁS NOTICIAS