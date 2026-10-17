Detienen a un hombre de 65 años en Corbins (Lleida) por agresión sexual a una menor

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Barcelona, 17 oct (EFE).- Los Mossos han detenido en Corbins (Lleida) a un hombre de 65 años como presunto autor de agresiones sexuales a una menor de edad de su entorno familiar.

Fuentes de la policía catalana han confirmado a EFE la información adelantada por el diario Segre sobre la detención de este hombre, que se registró el pasado martes en el citado pueblo.

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La investigación del caso, indica el Segre, comenzó a raíz de las denuncias de miembros de la familia. El hombre, según las fuentes de los Mossos, pasó ayer viernes a disposición judicial. EFE