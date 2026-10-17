Espana agencias

Desmantelada en Conil una guardería del narcotráfico con más de 10.000 litros de gasolina

Guardar

Conil de la Frontera (Cádiz), 17 oct (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado en Conil de la Frontera (Cádiz) una guardería logística del narcotráfico en la que se almacenaban más de 10.120 litros de gasolina para abastecer embarcaciones de alta velocidad, en una operación que se ha saldado con cinco detenidos.

Según ha informado este sábado el instituto armado, los agentes localizaron en el registro de una vivienda de Conil, practicado la semana pasada, 61 garrafas de combustible preparadas para su uso.

PUBLICIDAD

También intervinieron una embarcación fueraborda sustraída, una furgoneta de alquiler, paneles para montar estructuras de embarcaciones y bidones estancos utilizados habitualmente para el avituallamiento de estas naves.

La investigación ha permitido intervenir un total de 405 garrafas de combustible destinadas al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia de Cádiz.

PUBLICIDAD

Los cinco arrestados están considerados supuestos autores de delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal.

Las diligencias continúan abiertas y los investigadores están identificando a decenas de personas que podrían estar relacionadas con los hechos.

Las primeras pesquisas permitieron detectar una organización criminal integrada por vecinos de Conil de la Frontera y La Línea de la Concepción, que utilizaba la vivienda de uno de sus miembros como base de operaciones y lugar de almacenamiento de combustible y otros materiales.

El grupo operaba habitualmente en la costa de Conil, donde presuntamente realizaba labores de trasvase de combustible, abastecimiento logístico de embarcaciones dedicadas al narcotráfico y cambios de tripulación.

La vivienda servía también como lugar de descanso para los principales responsables de la organización antes de sus actuaciones. En distintas dependencias auxiliares almacenaban las garrafas de gasolina y el resto del material empleado en sus actividades.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Conil de la Frontera. EFE

fjs/dmg/jlg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Frente Amplio y Podemos solo han cerrado candidaturas conjuntas en Canarias y la Comunitat Valenciana, mientras el resto del mapa queda dividido entre pactos territoriales y listas separadas

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La alianza reúne a los socialistas y a fuerzas como IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre, Més y Ceuta Ya. Concurrirán con una única papeleta en 47 circunscripciones.

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La Aemet pone en alerta a gran parte de España por la llegada de la DANA Adam: fin de semana de lluvias abundantes y tormentas intensas

El organismo público ha emitido un aviso especial que se extenderá, al menos, hasta el lunes

La Aemet pone en alerta a gran parte de España por la llegada de la DANA Adam: fin de semana de lluvias abundantes y tormentas intensas

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

Frente Amplio celebra este sábado su presentación oficial en Madrid con Ada Colau como candidata propuesta a la Presidencia del Gobierno, mientras el proyecto de unidad impulsado por Gabriel Rufián queda truncado

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

Guía para no perderse con la ‘ley de nietos’: qué es la disposición octava, qué criterio fijó Sofía Puente y por qué afecta al voto en las elecciones

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

DEPORTES

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”