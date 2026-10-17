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Desalojados 20 pacientes del Hospital Virgen de las Nieves de Granada por un incendio

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Granada, 17 oct (EFE).- Una veintena de pacientes de la segunda planta del Hospital Virgen de las Nieves de Granada han sido desalojados este sábado como consecuencia de un incendio ocurrido en un patio interior.

Según han informado a EFE fuentes sanitarias y de la Policía Local de Granada, el fuego se ha producido pasadas las 16.30 horas, ha causado únicamente daños materiales en torno a unos cien metros cuadrados y ha sido dado por extinguido poco antes de las 18.00 horas.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Parque Norte de los Bomberos de Granada, que han controlado la situación generada para evitar su expansión.

Como medida preventiva, han sido desalojados alrededor de unos 20 pacientes de la misma planta, si bien se espera que puedan ir regresando a sus respectivas habitaciones cuando se recupere la normalidad.

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Los primeros indicios apuntan a que el fuego podría haber sido provocado, si bien se tendrá que esclarecer según avance la investigación, han precisado fuentes policiales. EFE

lfr/fs/ess

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