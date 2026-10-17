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Denuncian la falta de medios de higiene para vigilantes de los centros sanitarios de Ceuta

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Ceuta, 17 oct (EFE).- El sindicato FeSMC-UGT Ceuta ha denunciado la falta de medios de higiene y prevención adecuados para los vigilantes de seguridad privada que prestan sus servicios tanto en el Hospital Universitario de Ceuta como en los centros de salud de la ciudad tras la entrada masiva de personas en julio.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que estos profesionales no solo se enfrentan de manera cotidiana a situaciones de alta tensión y agresiones físicas o verbales, sino que también corren el riesgo constante de verse expuestos a sangre, fluidos biológicos y diversas enfermedades infecciosas durante sus intervenciones.

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FeSMC-UGT ha alertado de que la preocupación de los trabajadores ha cobrado una especial relevancia tras las recientes informaciones sobre el fallecimiento de un paciente a causa de una meningitis bacteriana en la ciudad, así como por la detección de casos de difteria.

Esta situación epidemiológica ha puesto de manifiesto "la vital importancia de contar con protocolos sanitarios rigurosos y con acceso inmediato a la medicación profiláctica cuando esté médicamente indicada".

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La organización sindical ha reclamado formalmente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) la habilitación urgente de instalaciones con vestuarios y duchas adecuados en el Hospital Universitario de Ceuta, así como la evaluación minuciosa de las necesidades de higiene en los centros de salud.

Además ha pedido dotar a los profesionales de procedimientos claros para gestionar la ropa contaminada tras una intervención y así evitar trasladar riesgos infecciosos a sus hogares y familias. EFE

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