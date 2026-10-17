Cómo concurre la izquierda a las elecciones en cada circunscripción

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Madrid, 17 oct (EFE).- El PSOE va a ir en coalición con otros partidos de izquierdas en prácticamente todas las circunscripciones del Senado, pero en el Congreso habrá mucha división, ya que los socialistas van por su cuenta y Frente Amplio y Podemos solo han cerrado pactos en Canarias y la Comunidad Valenciana.

Estos son los acuerdos alcanzados en cada territorio entre distintas formaciones de izquierda para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que el viernes a medianoche acabara el plazo para inscribir coaliciones electorales.

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En todos los casos, el PSOE se presenta en solitario en las candidaturas para el Congreso.

En el Senado irán juntos en una única papeleta el PSOE y las formaciones de la coalición Frente Amplio, entre las que destacan IU y Movimiento Sumar.

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Pero en el Congreso habrá varias opciones de izquierdas, ya que tanto Podemos como Adelante Andalucía concurrirán en solitario, mientras que la coalición Frente Amplio ha suscrito un acuerdo con la formación Iniciativa del Pueblo Andaluz.

ARAGÓN

La coalición CHA-Frente Amplio ha cerrado un acuerdo para concurrir con el PSOE al Senado por las tres circunscripciones aragonesas.

Y en el Congreso CHA, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero han alcanzado un acuerdo para presentar una única candidatura denominada Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón, en principio sin Podemos.

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No obstante, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha afirmado que van a seguir trabajando "para encontrar la manera de integrar" a los morados.

Aquí también hay acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para ir juntos al Senado.

Para el Congreso, Frente Amplio ha suscrito un acuerdo con la formación Somos Asturies, y Podemos se queda al margen.

El PSOE ha pactado una única candidatura para el Senado con Més, Izquierda Unida y Movimiento Sumar en las cuatro islas.

Por otra parte, en el Congreso los partidos de Ara Més -Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa- lideran una candidatura de unidad para concurrir al Congreso junto a Movimiento Sumar y Esquerra, sin Podemos finalmente.

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Es uno de los dos únicos lugares en los que hay acuerdo entre Podemos y Frente Amplio para ir juntos al Congreso, junto a la Comunidad Valenciana.

En concreto, en Canarias todos los partidos a la izquierda del PSOE, excepto Drago (la formación del exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez), concurren en una única candidatura bajo el nombre Unidad del Pueblo Canario, tras el acuerdo entre Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, IU y Movimiento Sumar.

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En el Senado hay acuerdo entre el PSOE y otras formaciones de izquierdas en La Gomera.

Es otro de los lugares donde hay acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para ir juntos al Senado.

Pero en el Congreso el Frente Amplio y Podemos irán por separado.

Aquí también hay acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para ir juntos al Senado, mientras que en el Congreso el Frente Amplio y Podemos irán en papeletas distintas.

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Ocurre lo mismo que en los casos anteriores: el PSOE y Frente Amplio han pactado una única coalición para el Senado, mientras que en el Congreso el Frente Amplio y Podemos no han llegado a un acuerdo.

ERC y Podemos han cerrado un pacto para colaborar en Cataluña, con representantes de la formación morada integrados en la lista de los republicanos al Congreso como independientes. Además, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, y la de Podemos, Irene Montero, harán actos de campaña juntos en el resto de España.

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Aparte, en Cataluña habrá una papeleta de la coalición Frente Amplio que estará liderada en esta comunidad autónoma por los comunes, con Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno como número uno por Barcelona.

En el Senado hay acuerdo entre el PSOE y las formaciones de Frente Amplio para ir juntos.

Como ocurre en otros territorios, hay acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para ir juntos al Senado, pero para el Congreso el Frente Amplio y Podemos no han logrado un pacto.

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En el Senado hay una candidatura de unidad del PSOE y los partidos de Frente Amplio.

Pero para el Congreso van por separado BNG, Frente Amplio y Podemos.

Habrá finalmente dos papeletas a la izquierda del PSOE: una de la coalición Frente Amplio con Emilio Delgado (Más Madrid) como cabeza de lista y otra de Podemos encabezada por Irene Montero.

Lo habitual es que los candidatos a la Presidencia del Gobierno vayan como número uno por Madrid, pero solo ocurrirá con Montero, ya que Frente Amplio ha roto con esta tradición.

En el Senado hay acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio.

Hay acuerdo en el Senado entre el PSOE y Frente Amplio. Sin embargo, en el Congreso se presenta Frente Amplio por un lado y por otro Podemos.

Frente Amplio ha suscrito un acuerdo con la formación Batzarre para el Congreso, mientras que Podemos irá en solitario.

En cambio, en el Senado habrá una única candidatura del PSOE y Frente Amplio.

El PSOE y Frente Amplio han cerrado aquí también un pacto para ir juntos en el Senado.

En el Congreso irán por separado varias opciones de izquierdas alternativas: EH Bildu, Frente Amplio y Podemos.

En el Senado el PSOE y Frente Amplio irán juntos, mientras que en el Congreso Frente Amplio y Podemos se presentan por separado.

COMUNIDAD VALENCIANA

Junto a Canarias, la Comunidad Valenciana es el otro lugar donde ha sido posible el acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para el Congreso.

En este caso, Compromís lidera la coalición, denominada Compromís-Front Valencià y en la que están integradas Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

En el Senado hay acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio y también con Compromís para presentar una candidatura única. EFE