Ceuta cifra en 3.086 los menores acogidos, que eran 180 antes de la entrada masiva

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Ceuta, 17 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha indicado este sábado que acoge ya a 3.086 menores frente a los 180 niños y niñas que había a comienzos de julio, antes de las entradas masivas de migrantes de los días 30 y 31 de ese mes.

Fuentes del Gobierno ceutí han señalado a EFE que durante los primeros días de julio la ciudad había ido trasladando menores a centros de la península al amparo del Real Decreto-ley 2/2025 y sus normas de desarrollo.

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Sin embargo, la llegada masiva de personas a finales de ese mes cambió la situación al pasar de 180 menores a los actuales 3.086, frente a las 29 plazas de capacidad ordinaria que corresponden a la ciudad.

Esta diferencia supone, de acuerdo con los datos aportados por el Gobierno autonómico, una sobreocupación del 10.541 %, lo que equivale a multiplicar por 106 la capacidad ordinaria de los recursos de acogida.

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Para hacer frente a esta situación, la administración local ha tenido que habilitar hasta once nuevos recursos desde el 1 de agosto.

La ciudad ha subrayado las dificultades para encontrar espacios adecuados en un territorio reducido como Ceuta, con una población de alrededor de 85.000 habitantes, para atender a más de 3.000 menores marroquíes. EFE

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