CC y 1ºCAN presentan este sábado la 'Declaración por la unidad canaria en Madrid'

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Coalición Canaria (CC) y Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) presentarán este sábado, 17 de octubre, la 'Declaración por la unidad canaria en Madrid'.

En un comunicado conjunto, ambas formaciones han explicado que se trata de un texto que reúne las razones de base de su alianza para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

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De esta manera, el documento será presentado ante una veintena de partidos políticos de todo el archipiélago que han participado en los últimos meses en los diferentes encuentros de la Mesa de Unidad Canaria.

La presentación de la 'Declaración por la unidad canaria en Madrid', que tendrá lugar a las 11.30 horas en Las Palmas de Gran Canaria, contará con la presencia del secretario general de CC, Fernando Clavijo, y el presidente de 1ºCAN, Óscar Hernández.

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También estarán presentes los candidatos de unidad canaria al Congreso: Cristina Valido por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y María Fernández y Teodoro Sosa por la provincia de Las Palmas.