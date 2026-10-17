Cancelado el Gran Fondo La Nucía por la alerta climatológica

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La Nucía (Alicante), 17 oct (EFE).- La organización del Gran Fondo La Nucía anunció este sábado la cancelación de la prueba, prevista para este domingo, debido a las previsiones meteorológicas de fuertes lluvias en la provincia de Alicante y siguiendo las instrucciones de las autoridades.

En un comunicado, la organización señaló que la seguridad de los participantes y de todas las personas implicadas en el desarrollo de la prueba es su máxima prioridad, por lo que ha optado por la cancelación.

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La prueba iba a celebrar su tercera edición con la participación de unos 2.000 ciclistas de 30 países y dos recorridos diseñados por Miguel Induráin

El más largo constaba de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía y un recorrido por buena parte del norte de la provincia, mientras que el segundo tenía 71 kilómetros y 1.000 metros de desnivel, con salida desde Gorga. EFE

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