Bomberos de la Generalitat atienden 89 avisos por el temporal de lluvias

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Madrid, 18 oct (EFE).- Bomberos de la Generalitat de Cataluña han atendido entre las 14 y las 00:00 horas 89 avisos relacionados con el episodio intenso de lluvias que mantiene en fase de alerta el plan Inunctat, que continuará hasta el domingo por la mañana.

Bomberos de Cataluña han informado a través de su cuenta en la red social X de que del total de los avisos, dos han sido en la Región de Girona, 67 en la Región Metropolitana Norte y 20 en la Región Metropolitana Sur.

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Los bomberos han prestado ayuda a ocupantes de coches en la A-2 en Abrera y Martorell, y han evacuado de una casa inundada en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) a una persona de edad avanzada y a una mujer embarazada

El Servicio de Meteorología de Cataluña (Meteocat) mantiene la previsión de chaparrones fuertes y localmente torrenciales en puntos del litoral y del prelitoral central, desde la Selva, en Girona, hasta el Tarragonés.

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Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas y, localmente, de granizadas, apuntan las previsiones, que prevén un descenso de las temperaturas y que, a partir del lunes por la tarde, podría tener lugar otro episodio de lluvias generalizadas. EFE