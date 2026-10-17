Berenguer: "Hemos ido más a menos, tenemos que empezar a sumar de tres"

València, 17 oct (EFE).- El jugador del Athletic Álex Berenguer aseguró que en el encuentro que disputaron este sábado en Mestalla ante el Valencia y que acabó con empate sin goles fueron de más a menos y dijo que deben empezar a ganar partidos después de encadenar tres empates.
"Creo que hemos ido de más a menos, la primera parte ha sido buena pero tenemos que ser ás certeros y crear las ocasiones mas claras", dijo en declaraciones a Movistar+. "Sacamos un punto de un campo difícil como es Mestalla y ante un Valencia que en la segunda parte ha estado mejor", admitió.
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"Hemos empezado bien pero poco a poco hemos ido bajando. Los últimos minutos nos han costado pero son cosas a mejorar y el miércoles tenemos otro partido en València (contra el Levante). Hay que empezar a sumar de tres en tres", deslizó. EFE
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