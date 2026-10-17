Anselmi: “Es un empate meritorio ante un rival con mucha jerarquía”

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Vila-real (Castellón), 17 oct (EFE).- El entrenador del Elche, el argentino Martín Ansemi, calificó este sábado como “meritorio” el empate ante el Villarreal (0-0), ya que recordó que se trata de un equipo con mucha “jerarquía” y jugadores que disputan la Liga de Campeones.

“Hemos sabido defender, estar presentes en el juego y luchar en cada acción”, dijo el entrenador, que se mostró contento porque su equipo se comportó de forma “inteligente” al saber interpretar lo que necesitaba el partido.

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“En la primera parte no podíamos ir al cuerpo a cuerpo y en la segunda entendimos que juntándonos íbamos a ser más fuertes”, dijo el argentino, que desveló que Marc Aguado sufrió un fuerte esguince de tobillo.

Sobre la acción del penalti señalado a favor de su equipo y posteriormente anulado, el técnico del Elche prefirió no opinar, ya que admitió no tener claro el protocolo.

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“El agarrón existe, pero desconozco la intensidad”, señaló Anselmi, que se mostró satisfecho por el buen partido de Matías Dituro.

“Sabía que iba a resurgir. Ha sostenido en momentos duros. Me alegro por él, porque el trabajo al final paga”, resumió.

Por último, Anselmi valoró la segunda portería a cero de su equipo. “Hoy en día en el fútbol es difícil tener la portería a cero, más aún en LaLiga y todavía muchísimo más ante el Villarreal”, aseveró. EFE

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