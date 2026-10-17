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Álvarez de Toledo carga contra la "indecencia" del PSOE y garantiza el futuro de pensiones y la soberanía nacional

17/10/2026 Cayetana Álvarez de Toledo con otros representantes del PP de Palencia a su llegada al acto POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD
17/10/2026 Cayetana Álvarez de Toledo con otros representantes del PP de Palencia a su llegada al acto POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD
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La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado contra la "descomposición" y la "indedencia" que representa el PSOE, un partido que está "muerto" y tiene que hacer un proceso de "profunda reflexión interna", al tiempo que ha defendido el futuro de las pensiones, la buena gestión económica de los recursos públicos, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, la independencia de los jueces, el respeto a las instituciones y ha pedido una regeneración democrática.

En estos términos se ha expreasdo en declaraciones a los medios durante su participación este sábado en un acto de partido en Palencia, donde ha asegurado que el Partido Socialista está "abocado a una elección el día 30 de noviembre: refundación o extinción".

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Álvarez de Toledo, que no ha querido confirmar si ocupará el número dos de la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid, ha participado en Palencia en un acto de precampaña en el que ha mantenido un diálogo con la presidenta del PP palentino, Ángeles Armisén, y ha atendido a las preguntas de los militantes.

La diputada 'popular' ha incidido en que en el PSOE van a tener que hacer un poco lo que hizo Felipe González en los años 70 con el Congreso de Suresnes.

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"Felipe González rompe con el marxismo para intentar convertir al Partido Socialista en una fuerza con vocación de hegemonía, que lo consigue. Un brote verde socialistas y es que está en algún lugar y sobrevive a esta era sanchista, tendrá algún día que resurgir y hacer una especie de Suresnes dos y romper con el 'guerracivillismo', con el separatismo y con la indecencia", ha ahondado.

En su intervención, Álvarez de Toledo también ha mostrado su apoyo al candidato del PP a la Alcaldía de Palencia, Víctor Torres, ha animado a la participación el próximo 29 de noviembre, y ha cargado duramente contra el Partido Socialista y Pedro Sánchez, "un gobierno tornado en mafia".

En ese sentido, ha subrayado que la decisión del día 29 de noviembre van más allá de una elección entre unas siglas u otras, "se trata de una elección entre la decencia y la delincuencia".

Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido el futuro de las pensiones, la buena gestión económica de los recursos públicos, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, la independencia de los jueces, el respeto a las instituciones y ha pedido una regeneración democrática, ante una campaña electoral marcada desde el partido socialista por el "fraude, el miedo y el odio", ha concluido.

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EuropaPress

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