Alternativa y oreja para El Mene en Zaragoza, entre un variado y vacío saldo ganadero

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Paco Aguado

Zaragoza, 17 oct (EFE).- El diestro aragonés Iker Fernández "El Mene", que hoy tomaba la alternativa, acabó paseando, de ese mismo toro del doctorado, la única oreja de la penúltima corrida de la feria del Pilar, en la que se lidiaron seis astados de otros tantos hierros que acabaron por componer un tan variado como totalmente vacío saldo ganadero.

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De hecho, ese que abrió plaza, de la divisa de José Vázquez, fue el único que tuvo un mínimo de duración y cierta entrega en el último tercio, lo que permitió que el nuevo matador acabara cortándole, también con la generosidad de sus paisanos, ese solitario trofeo de un festejo que había despertado muchas expectativas, reflejadas en un nuevo "no hay billetes" en las taquillas.

La faena de El Mene a ese toro noble y medido de fuerzas, se definió las buenas intenciones y la voluntad de hacer un toreo asentado, vertical y templado, solo que, con esas ganas, hubo también por una excesiva cercanía en los cites que hizo que los muletazos, aun ligados, no alcanzaran mejor fluidez.

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Fue faena corta, ya que el toro se acabó afligiendo, pero rematada, tras un pinchazo previo, de una soberbia estocada, volcándose sobre el morrillo, que casi por si sola valía el trofeo que recogió el novel zaragozano, que luego intentaría conseguirla también del sexto, solo que esta vez falló con la espada.

Ese último, un "murube" alto y voluminoso de Carmen Lorenzo, apuntó cierta calidad en su galope de salida, pero no acabó de rematarlo lastrado por su falta de potencia en los cuartos traseros, sin que el también encimado planteamiento de El Mene acabara por ayudar. De hecho, por ello llegó ya mediado el trasteo una seca voltereta, aun sin más consecuencias, tras la que el nuevo matador recurrió a unos airosos adornos que volvieron a levantar el ambiente a su favor.

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Morante de la Puebla, que repetía por segundo día consecutivo en el abono, tampoco hoy tuvo mucho de dónde sacar. Una vez que se devolvieran a los corrales el titular anunciado como segundo, de Zalduendo, por reparado de la vista, y el sobrero de José Vázquez, por su absoluta falta de fuerzas, el segundo reserva, de Román Sorando, tampoco pareció ofrecer mucho hasta que tocaron a matar.

Con la lidia en manos de su cuadrilla, el sevillano entró en escena ya con la muleta y con ella en la izquierda, y con gran pulso y asiento, acabó por sostener y alargar en lo posible una actitud afligida y sin celo pero que agradeció ese buen trato, casi tanto como el público, centrado también en una faena, de más mérito que brillo, para la que se pidió tibiamente un trofeo.

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Y con el quinto ni siquiera eso, pues el altito y pastueño toro de Garcigrande estaba tan escaso de fuerzas que Morante salió directamente a torearlo con la espada de acero para no perder más tiempo tras un breve macheteo que enfadó a la concurrencia... pero no demasiado.

A Diego Urdiales, por su parte, le correspondieron los dos toros de más cuajo del saldo, un feote y largo ejemplar de Victoriano del Río y un muy hondo y rematado "núñez" de Alcurrucén, aunque éste evidenció estar tan claramente dañado de los riñones, tan sim empuje y tan vacío, que también forzó a la brevedad.

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En cambio, el diestro riojano se extendió en el esfuerzo por hacer tomar la muleta al tercero, ese largo y armado ejemplar de Victoriano del Río que manseó descaradamente en varas y no tuvo fijeza alguna en los engaños, desparramando constantemente la vista y probando en cada una de sus recelosas arrancadas.

El gran acierto de Urdiales fue no dudarle nunca, sino que, siempre dejándole el engaño ante los ojos, fue empujando y, por momentos, desengañando esa reacia actitud del toro, que salía de los pases con los pitones por encima del palillo, hasta que acabó por negarse por completo a la pelea tras verse podido por el veterano torero de Arnedo.

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FICHA DEL FESTEJO:

Toros, por este orden, de José Vázquez, Román Sorando, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y Carmen Lorenzo. El de Sorando se lidió como segundo sobrero tras devolverse el titular de Zalduendo por defectos de vista y el primer sobrero de Vázquez por falta de fuerzas. En conjunto, conformaron un saldo ganadeo de muy dispar presentación y de mínimo juego por falta de raza y fuerzas. El peor, por sus complicaciones fue el de Victoriano del Río, y el mejor, por noble y manejable, el que abrió plaza.

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Morante de la Puebla, de verde hoja y oro: estocada trasera desprendida (ovación tras leve petición de oreja); pinchazo, media estocada desprendida, estocada perpendicular atravesada y descabello (algunos pitos).

Diego Urdiales, de tabaco y oro: pinchazo y estocada contraria (silencio tras aviso); estocada delantera caída y descabello (silencio).

El Mene, de hueso y oro, que tomaba la alternativa: pinchazo y estocada (oreja); dos ponchazos media estocada desprendida y dos descabellos (silencio).

El Mene tomó la alternativa con el toro "Hialino", nº 16, negro mulato listón y bragado, de 487 kilos, con el hierro de José Vázquez.

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Sexto y penúltimo festejo de la feria del Pilar, con cartel de "no hay billetes" (unos 11.000 espectadores), en tarde fresca y ventosa en el exterior del coso.EFE

(foto)