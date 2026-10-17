Aguirre: “Veníamos de tres derrotas en casa y por lo menos se sacó un empate”

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Valencia, 17 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Javier Aguirre, valoró el empate que sumó su equipo este sábado en Mestalla ante el Athletic, recordando que llegaban "de tres derrotas en casa, eso que no se olvide" y dijo que "por lo menos" se sacó "un empate con sabor bueno, por las últimas sensaciones".

“No jugamos bien, el rival nos sometió, tanto en Santander como hoy fueron mejores en la primera parte. No encontramos las soluciones. Eso pasó. Lo intentamos pero fueron mejores en ambos partidos. Luego pudimos hacer ajustes, los cambios salieron muy bien al campo. Ambos empates me parecen justos, pudimos haber ganado, pero no ganamos. Es fútbol”, apuntó en la rueda de prensa posterior.

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Al ser preguntado por la falta de gol, el mexicano apuntó que tiraron 16 veces y 4 de ellas fueron a portería. “Unai hizo un buen trabajo. creo que llegamos más que en Santander. Es práctica. Rafa Nadal pegaba todos los días ocho horas, hacemos mucho trabajo de finalización y lo han hecho bastante bien, hoy no quiso entrar, el rival también defiende bastante bien”, reflexionó.

“Entre el portero y nuestros fallos, nos faltó gol pero no estoy preocupado. Estoy más preocupado por defender bien en bloque medio. Ojalá encontremos un equilibrio en los 90 minutos”, agregó Aguirre.

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'El Vasco' afirmó que está “animado” y que es “optimista por naturaleza”, mientras que desveló que los jugadores están con rabia por no haber podido ganar, “Lo vieron cerca, se van rabiosos, eso me gusta, que no se conformen con un empate en casa. Me gusta que están ‘enojadillos’ porque sintieron que en ambos partidos pudieron ganar”, dijo.

“Hay que seguir trabajando, el equipo está entendiendo que hay que correr mucho, jugar bien y ganar. La primera la cumplimos, la segunda jugamos bien a ratos y la tercera estamos en el camino”, finalizó. EFE

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