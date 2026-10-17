Adelante Andalucía sitúa a Ana Jiménez al frente de su lista al Congreso por Málaga para el 29N

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Adelante Andalucía Málaga ha presentado las líneas maestras de su candidatura al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con Ana Jiménez como cabeza de lista, seguida de Alberto Mateos de Luna y Alicia Rojas. Por su parte, el rondeño Sergio Flores encabezará la candidatura al Senado.

Según ha informado la formación en una nota, la lista pretende representar al conjunto de la provincia y dar protagonismo a comarcas y localidades que, a su juicio, quedan habitualmente relegadas frente a la capital malagueña. En este sentido, el partido ha avanzado que también tendrán presencia el Valle del Guadalhorce, la comarca de Antequera y el norte de la provincia.

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Jiménez ha defendido que la composición de la candidatura constituye una "declaración de intenciones" y ha criticado la falta de inversiones en Málaga en relación con su aportación a Andalucía y al Gobierno central. Entre las prioridades que ha señalado figuran el acceso a una vivienda digna, la mejora de las infraestructuras y las conexiones por carretera, ferrocarril y Metro, así como el incremento de los salarios.

La candidata ha advertido asimismo de que el modelo turístico de la costa resulta "asfixiante", mientras que en el interior persiste, en su opinión, una sensación de abandono institucional.

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MOVILIDAD, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Por su parte, Alberto Mateos de Luna ha puesto el foco en la situación de la Axarquía, donde, según ha señalado, los municipios del interior sufren carencias en las conexiones de transporte, los servicios médicos y la actividad económica. En el litoral, ha cuestionado el modelo turístico impulsado durante años por PP y PSOE, al considerar que contribuye a agravar las dificultades de acceso a la vivienda y expulsa a parte de la población de sus localidades.

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La portavoz de Adelante Andalucía en Málaga capital, Alicia Rojas, ha coincidido en la necesidad de revisar el modelo turístico y compatibilizar esta actividad con la conservación de la identidad, las tradiciones y las condiciones de vida de los residentes. En este contexto, ha reclamado más infraestructuras y mejores viviendas para evitar que la población se vea obligada a abandonar los lugares donde desea vivir.

Asimismo, la formación ha situado la crisis de movilidad, la falta de inversiones y las dificultades para acceder a una vivienda entre los principales problemas de la provincia, y ha anunciado que dará a conocer progresivamente sus propuestas para modernizar Málaga y aproximar sus infraestructuras y servicios a los estándares europeos.

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CONEXIONES FERROVIARIAS Y DESARROLLO DEL INTERIOR

El cabeza de lista al Senado, Sergio Flores, ha reclamado una mejora definitiva de los servicios de Cercanías y una conexión ferroviaria entre Málaga, Ronda y Algeciras que resulte eficiente y adecuada a las necesidades de la Serranía.

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Flores ha denunciado los retrasos acumulados en las infraestructuras de movilidad y ha reclamado alternativas residenciales asequibles y mejores salarios. Asimismo, ha defendido que Andalucía debe aspirar a convertirse en una de las regiones más desarrolladas de Europa.

Adelante Andalucía Málaga ha anunciado que completará en los próximos días su candidatura para las elecciones del 29 de noviembre y presentará con mayor detalle sus propuestas para trasladar a Madrid las reivindicaciones de las vecinas y los vecinos de la provincia.tiempo trabajando.

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