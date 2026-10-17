Abascal dice que Vox es capaz de todo por salvar España

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Madrid, 17 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, "es capaz de todo por destruir España". "Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", ha zanjado.
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En un mensaje en la red social X, Abascal ha reaccionado así al anuncio de que las fuerzas de izquierdas concurrirán juntos al Senado el 29N en 47 circunscripciones bajo la marca Senado de Progreso.
"Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", ha añadido.
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En su perfil de X, Abascal ha mandado "un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso".
En la misma red social, el líder de Vox ha recordado, en relación a la ley de nietos, que su partido ya había parado "un intento de pucherazo" en el Supremo: "Estamos preparados para los siguientes".
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"Pero la España hastiada de este tramposo tiene que salir a votar de forma masiva, porque está fuera de sí y es capaz de todo", ha añadido. EFE
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