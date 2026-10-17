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68-64. Las Valkyries golpean primero

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Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 17 oct (EFE).- Las Golden State Valkyries, lideradas por 26 puntos de Gabby Williams, golpearon primero y ganaron este sábado 68-64 a las Atlanta Dream en el Chase Center de San Francisco en el primer partido de las Finales WNBA, al mejor de siete.

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En apenas su segunda temporada en la liga de baloncesto femenino estadounidense y en su primera participación en unas Finales, las Valkyries hicieron valer su baloncesto físico y su feroz defensa para conceder apenas 64 golpes a unas Dream que llegaban a esta cita invictas en los 'playoffs'.

Williams metió 16 de sus 26 puntos en el segundo período y añadió a su cuenta cuatro rebotes y dos asistencias. Kaila Charles aportó siete puntos y diez rebotes, mientras que Kiah Stokes sumó nueve puntos, siete capturas y cuatro tapones.

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En las Dream, Allisha Gray fue la máxima anotadora con 19 puntos, pese a su desacierto en los tiros de campo (5 de 19), y Angel Reese firmó un doble-doble de 14 puntos y 12 rebotes. Rhyne Howard añadió 12 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, aunque también sufrió en el lanzamiento (3 de 14).

Se jugó en un Chase Center repleto de aficionados, entre ellos el técnico de los Warriors, Steve Kerr, y el cuádruple campeón de la NBA Draymond Green, en unas Finales inéditas que midieron a las Golden State Valkyries y las Atlanta Dream, ambas en busca de su primer anillo.

Las Valkyries llegaron a la serie por el título apenas en su segunda temporada en la WNBA. Eliminaron por el camino a las Dallas Wings (2-1) y a las vigentes campeonas, Las Vegas Aces (3-0), con Gabby Williams como referente y la mejor defensa de la liga como principal argumento.

Las Dream pusieron fin a una espera de trece años antes de regresar a las Finales. Lo hicieron con pleno de victorias en los playoffs, tras superar a las Washington Mystics (2-0) y las New York Liberty (3-0). Atlanta había perdido sus tres anteriores finales, disputadas en 2010, 2011 y 2013.

Golden State, con ventaja de campo, había ganado los tres enfrentamientos de la temporada regular ante Atlanta, y este sábado tuvo que sudar hasta el último segundo para llevarse el cuarto.

Las Dream cerraron el primer cuarto con un parcial de 11-3 para tomar el mando (22-14) y ampliaron su ventaja hasta el 29-20, pero las Valkyries respondieron con un 22-8 para llegar por delante al descanso (42-37).

El conjunto local se atascó en el tercer periodo, en el que solo anotó nueve puntos, y Atlanta recuperó la ventaja para afrontar los últimos diez minutos con un 56-51 a favor.

El último período fue de altísima intensidad, muy físico y con muchas peleas en la pintura. Tiffany Hayes pagó esa agresividad en pista y dejó el partido por lesión con 2.38 en el cronómetro cuando las Valkyries estaban abajo 61-64.

Fue en el momento de máxima necesidad cuando la defensa de Golden State dio un golpe en la mesa. Las Dream no pasaron de un modesto dos de veinte en tiros de campo y Gabby Williams, pese a arrastrar molestias en la rodilla izquierda, completó la remontada desde la línea de libres para el 65-64 con 1.18 en el cronómetro.

La defensa de las Valkyries levantó el muro y las Dream no volvieron a anotar. El Chase Center pudo celebrar un triunfo trascendental para tomar ventaja en la serie que coronará a las nuevas campeonas de la WNBA. EFE

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