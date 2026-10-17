32-32. El Ángel Ximénez corta su mala racha con un empate ante el Logroño

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Córdoba, 17 oct (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil y el Dicorpebal Logroño La Rioja empataron este sábado (32-32) en el pabellón Alcalde Miguel Salas, en la sexta jornada de la Liga ASOBAL, en un partido que los pontanos dominaron durante buena parte del tiempo y que el subcampeón liguero igualó en los minutos finales.

El conjunto andaluz salió con mucho acierto y se colocó 7-4 a los seis minutos, aunque el Logroño, con Álvaro Martínez y Miguel Martínez, igualó (9-9) antes de que las paradas de Álvaro de Hita permitieran a los locales escaparse hasta el 16-12.

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Luka Jevtic y Álvaro Martínez acercaron a los riojanos hasta el 18-17 del descanso, y en la reanudación Miguel Martínez, máximo anotador visitante con seis goles, neutralizó con dos tantos seguidos el 22-20 que había logrado el Ángel Ximénez.

Mario Dorado, máximo goleador del partido con ocho tantos, siete de ellos de penalti, sostuvo a los pontanos, que con goles de Pablo Simonet y Tiago Sousa alcanzaron su máxima ventaja (31-27) a poco más de ocho minutos del final.

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El Logroño respondió con goles de Gustavo Oliveira, Álvaro Preciado, por partida doble, y Pancho Lombardi para igualar a 31, y tras el 32-31 de Simonet, Miguel Martínez firmó el empate definitivo a dos minutos del final.

-- Ficha técnica:

32 - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (18+14): Álvaro de Hita (p); Daniel Esteves (4), Pablo Simonet (2), Bonanno, Paco Bernabéu (5), Dani Serrano (1) y Dani Ramos (6) -siete inicial-; Asanin (ps), Wellington (ps), Mario Dorado (8), Tiago Sousa (2), Cabello (2), David Estepa (1), Quim Rocas (1), Laoloua y Raúl Caro.

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32 - Dicorpebal Logroño La Rioja (17+15): Cancio (p); Miguel Martínez (6), ‘Tincho’ Jung (3), Unai Galán (1), Zarzuela (1), Ishida (3) y Aitor García (2) -siete inicial-; Ledo (ps), Gustavo Oliveira (2), Lombardi (2), Preciado (2), D’Antino, Álvaro Martínez (6), Saiz (1), Popovic y Jevtic (3).

Parciales cada cinco minutos: 5-3, 7-6, 10-9, 12-10, 16-13, 18-17 (descanso); 22-20, 25-24, 27-26, 29-27, 31-31 y 32-32.

Árbitros: Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez. Excluyeron a los locales Daniel Esteves, Cabello, Tiago Sousa y Paco Bernabéu, y a los visitantes Aitor García (2), Saiz (2), Miguel Martínez, Lombardi y Popovic.

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Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga ASOBAL disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. EFE

ajc/cb/apa