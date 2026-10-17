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31-34. El Bidasoa Irún mantiene su racha triunfal en la liga en Alicante

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Alicante, 17 oct (EFE).- Irudek Bidasoa Irún continúa con su pleno de victorias en la Liga Asobal tras derrotar este sábado al Horneo Alicante que, a pesar de ir siempre a remolque en el marcador, ha exigido la mejor versión del conjunto irundarra.

El Horneo Alicante ha ido de menos a más durante el encuentro, aunque su notable segunda parte no ha sido suficiente para atrapar en el marcador al equipo vasco, que ha tenido en Xavi González, autor de 11 tantos, a su jugador más determinante.

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Tras unos primeros minutos de tanteo, Bidasoa, gracias a su defensa, tomó la iniciativa en el marcador, aunque no fue hasta el minuto 21 cuando abrió la primera brecha (8-12), obligando al técnico local, Roi Sánchez, a pedir un tiempo muerto.

Bidasoa logró mantener su renta hasta el final de la primera mitad e incluso ampliarla en el arranque de la segunda (19-25, m. 41) gracias a su excelente defensa.

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Cuando el partido parecía condenado a romperse a favor del equipo visitante, la irrupción del egripcio Hamsa le dio una vida extra al Horneo Alicante.

El africano remolcó a su equipo con varios goles y le dio la opción de ponerse a un solo gol, pero la madera frustró la remontada.

Xavi González, infalible en los lanzamientos, mantuvo a su equipo siempre por delante a pesar de que el Horneo Alicante aún tuvo la oportunidad de engancharse de nuevo al partido, a dos minutos del final, pero el lanzamiento de siete metros de Reinante se estrelló en el palo.

-- Ficha técnica:

31 - Horneo Alicante (14+17): Guitart; Montoya (6), Borragán (1 p), Parker (1), Sempere (3), Reinante (2) y Adrián Sánchez (6, 4 P) -siete inicial- Oliver, Teixeira, Moreno, Hamza (8), Escobedo, Aarón Gutiérrez, Dimitrievski, Oliveira (4) y Roberto Domenech.

34 - Irudek Bidasoa Irún (18+16): Faílde; Cavero (3), Tua (2), Mujica (3), Nevado (2), Sladkowski (2) y Nieto (3), -siete inicial- Peciña (1), Xavi González (11, 7 p), Esteban Salinas, Martín Duque (3), Iribar (3), Iker González y Martim Rodrigues (1).

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 3-6, 6-8, 8-10, 10-13, 14-18 -descanso- 18-20, 19-24, 22-25, 26-29, 28-31 y 31-34.

Árbitros: Toro Ponce y Pérez Acedo (Cataluña). Excluyeron dos minutos a Oliver (2), Parker y Dimitrievski por el Hormeo Alicante; y a Peciña, Esteban Salinas, Nevado, Nieto e Iribar por el Bidasoa Irún.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante ante unos 900 espectadores. EFE

pvb/cta/apa

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