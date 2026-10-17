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31-31. Prokop empata sobre la bocina un igualado choque entre REBI y Bathco

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Cuenca, 17 oct (EFE). El REBI Cuenca y el Bathco Torrelavega empataron este sábado 31-31 en el pabellón El Sargal, en un encuentro correspondiente a la Liga Asobal que se resolvió con un tanto de Prokop a un segundo del final.

El equipo conquense sumó así su primer punto como local de la temporada en su cuarto partido en casa.

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El encuentro comenzó con alternativas en el marcador. El REBI Cuenca alcanzó su primera ventaja de dos goles en el minuto 12, cuando Vinicius anotó el 8-6 tras una intervención del portero Decsi.

La respuesta visitante llegó con un parcial de 0-3 que permitió al Torrelavega situarse con dos tantos de ventaja (10-12), resultado que llevó al técnico local, Lidio Jiménez, a solicitar tiempo muerto.

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El conjunto conquense reaccionó a través de su primera línea, con Lima, Toth y Fede Pizarro como protagonistas, y consiguió recuperar la ventaja antes del descanso. Un gol de Fede Pizarro estableció el 17-15, marcador con el que ambos equipos se retiraron a los vestuarios, después de una última parada de Decsi.

Tras la reanudación, el REBI Cuenca amplió su ventaja hasta el 19-16 con un tanto de Toth. El Bathco Torrelavega introdujo cambios en la portería, con la entrada de Rangel por Saeid, y modificó su sistema defensivo con una defensa 5:1, además de buscar el lanzamiento exterior de Cordies.

El conjunto local mantuvo su ventaja hasta el minuto 45, cuando Javi Muñoz culminó un contraataque para establecer el empate a 23. A partir de ese momento, el partido continuó igualado, con el REBI Cuenca apoyándose en el juego con el pivote Moscariello para mantener su producción ofensiva.

En el minuto 49, Cordies fue descalificado tras una acción con Toth. Pese a la inferioridad, el equipo cántabro continuó compitiendo y llegó a los últimos segundos con opciones de puntuar.

El REBI Cuenca dispuso de la última posesión para intentar ampliar su ventaja, pero Fede Pizarro no logró marcar ante Rangel en una acción en la que los árbitros habían señalado aviso de pasivo. Tras un tiempo muerto solicitado por el técnico visitante,

Jacobo Cuétara, el Torrelavega preparó su última jugada y Prokop anotó desde nueve metros a un segundo del final para establecer el definitivo 31-31.

El resultado permitió al REBI Cuenca sumar un punto en casa, mientras que el Bathco Torrelavega evitó la derrota en la última acción del encuentro.

- Ficha técnica:

31 - REBI BM. Cuenca (17+14): Gabor; Vinicius (2), Manuel Lima (3), Nacho Pizarro (2), Moscariello (5), Jan Blas (1), Fede Pizarro (6), siete inicial, Arguillas (p), Santi Barceló, Aldini, Sergio Antúnez, Toth (10, 7p) y Tavares (2).

31 - Bathco BM. Torrelavega (15+16): Barkhordari; Andrés Moyano, Marcio Silva, Javier Muñoz (5, 3p), Frank Cordiés (6), Ángel Fernández, Colunga (6), siete inicial, Rangel Da Rosa (p), Prokop (5), Mikael Lópes, Isidoro Martínez (2), Jokin Aja (3), Cangiani (2), Jurkovic, Berrio y Gándara (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-5, 8-8, 10-12, 12-13, 17-15, descanso, 20-17, 23-21, 23-22, 26-24, 28-27 y 31-31.

Árbitros: José Manuel Iniesta Castillo y Roland Sánchez Bordetas. Por parte local, excluyeron a Vinicius y Aldini. Por parte visitante, mostraron tarjeta roja a Cordiés (min.50) y excluyeron a Mikael Lópes y Berrio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo El Sargal ante unos 1.200 espectadores. Antes del inicio del partido se homenajeó a la conquense Diana Cantalejo, campeona del Mundo de balonmano adaptado. EFE.

CRM/sab

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