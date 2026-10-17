Espana agencias

3-4. El Feyenoord gana al hijo de Koeman y consolida el liderato antes de visitar al Betis

Guardar

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Ante un rival que nunca dio el partido por perdido, el Telstar, instalado en la parte baja de la clasificación y con el hijo de Ronald Koeman como portero, el Feyenoord logró su quinta victoria seguida y se consolidó en el liderato de la Liga de Países Bajos antes de visitar al Betis en la Liga de Campeones.

El conjunto de Róterdam, goleado por el Barcelona en la primera fecha de la 'Champions' pero que ganó el pasado martes al Como en la segunda, mantuvo siempre a distancia a su rival, que marca la salvación en la clasificación y que tiene en sus filas a Ronald Koeman júnior.

PUBLICIDAD

El Feyenoord tardó veinticinco segundos en abrir el marcador. Lo hizo con el tanto del maliense Gausoou Diarra a paes de Sem Steijn, el alma del conjunto de Giovanni Van Bronckhorst.

El segundo fue del español Nacho Ferri que llevó a la red el rechace de un tiro al larguero de Tsuyoshi Watanabe tras un córner, en el 21 aunque el Telstar acortó distancias a la media hora con el gol de Tyorne Owusu.

PUBLICIDAD

Los goles caían uno detrás de otro en el último cuarto de hora antes del descanso. Sem Steijn, en el 32, hizo el 3-1 pero cinco más tarde, Patrick Brouwer puso el 2-3.

Ya en la segunda parte, Sem Steijn volvió a marcar. Hizo el 2-4, de penalti pero en el 69, el Telstar mantuvo el tipo y anotó el tercero (3-4), de cabeza de Noach Shenkman a pase de Sem Valk.

En nueve jornadas, el Feyenoord lleva siete victorias y dos empates. Aventaja ahora en cuatro puntos al AZ Alkmaar que tiene pendiente su encuentro de la novena jornada, el domingo ante el Cambuur. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 17 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 17 de octubre de 2026

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 17 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 17 de octubre

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 17 de octubre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 17 de octubre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

Seis dotaciones rastrean la zona por las fuertes lluvias que afectan al Maresme

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

ECONOMÍA

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”