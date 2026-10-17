3-4. El Feyenoord gana al hijo de Koeman y consolida el liderato antes de visitar al Betis

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Ante un rival que nunca dio el partido por perdido, el Telstar, instalado en la parte baja de la clasificación y con el hijo de Ronald Koeman como portero, el Feyenoord logró su quinta victoria seguida y se consolidó en el liderato de la Liga de Países Bajos antes de visitar al Betis en la Liga de Campeones.

El conjunto de Róterdam, goleado por el Barcelona en la primera fecha de la 'Champions' pero que ganó el pasado martes al Como en la segunda, mantuvo siempre a distancia a su rival, que marca la salvación en la clasificación y que tiene en sus filas a Ronald Koeman júnior.

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El Feyenoord tardó veinticinco segundos en abrir el marcador. Lo hizo con el tanto del maliense Gausoou Diarra a paes de Sem Steijn, el alma del conjunto de Giovanni Van Bronckhorst.

El segundo fue del español Nacho Ferri que llevó a la red el rechace de un tiro al larguero de Tsuyoshi Watanabe tras un córner, en el 21 aunque el Telstar acortó distancias a la media hora con el gol de Tyorne Owusu.

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Los goles caían uno detrás de otro en el último cuarto de hora antes del descanso. Sem Steijn, en el 32, hizo el 3-1 pero cinco más tarde, Patrick Brouwer puso el 2-3.

Ya en la segunda parte, Sem Steijn volvió a marcar. Hizo el 2-4, de penalti pero en el 69, el Telstar mantuvo el tipo y anotó el tercero (3-4), de cabeza de Noach Shenkman a pase de Sem Valk.

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En nueve jornadas, el Feyenoord lleva siete victorias y dos empates. Aventaja ahora en cuatro puntos al AZ Alkmaar que tiene pendiente su encuentro de la novena jornada, el domingo ante el Cambuur. EFE