2-5. Un orgulloso Betis tampoco frena la marcha triunfal del Barcelona

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Sevilla, 17 oct (EFE).- El Barcelona continúa su marcha impoluta en la Liga, nueve victorias en otras tantas jornadas, gracias a la goleada (2-5) que le ha infligido este sábado en La Cartuja al Betis, que compitió con fiereza hasta la expulsión del uruguayo Facundo Bernal por agredir a Lamine Yamal (min. 55).

Lamine Yamal dejó su impronta de gran clase casi a las primeras de cambio cuando, tras un inicio dubitativo del Barça, percutió por el pasillo interior izquierdo, bailó a Fran García con un par de quiebros y, casi sin palanca, envió un zurdazo parabólico a la segunda escuadra de Valles.

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La ventaja acomodó a los azulgranas, que rozaron el segundo mediante Adeyemi pero cometieron el pecado capital de encajar a balón parado, tras un córner forzado por Abde y mal defendido por sus centrales, que permitieron que Fornals centrase en segunda jugada un caramelo que remachó de cabeza Valentín Gómez.

Ambas escuadras pudieron adelantarse alrededor de la media hora, primero Adeyemi que se estrelló en Valles y Bellerín, muy inocente en su disparo solo ante Joan García, pero la ventaja al descanso la llevaron los visitantes gracias a Rodri, que cabeceó en el área pequeña un saque de esquina bien templado por Fermín.

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Al filo del descanso, La Cartuja estalló para celebrar el empate de Lo Celso, que clavó en el ángulo una excepcional volea desde el borde del área, pero De Burgos Bengoetxea anuló el gol a instancias del VAR por una mano previa de Cucho Hernández y sin considerar que los despejes azulgranas dieron lugar a una segunda jugada.

El correcalles con el que empezó la segunda parte -paradón de Valles a Fermín, mano a mano de Cucho Hernández, gol anulado a Gabriel Jesús- lo resolvió el ariete brasileño del Barça al marcar el tercer gol de su equipo empujando a la red un pase de la muerte de Lamine Yamal.

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Enseguida llegó la acción clave del partido: Lo Celso envió un pase telescópico a Abde, que batió por bajo a Joan García, y en la celebración del segundo gol bético se enzarzaron varios jugadores en una trifulca que acabó con Lamine Yamal en el suelo, tras recibir un leve cabezazo del uruguayo Facundo Bernal.

El internacional español fue amonestado por su previa provocación y Bernal vio la roja directa por agresión, dejando a su equipo en inferioridad numérica con más de media hora por delante y, por tanto, casi sin opciones de completar la remontada ante un adversario magistral en la gestión de sus posesiones, máxime cuando tiene un jugador más sobre el césped.

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Los minutos finales, así, fueron un monólogo del Barcelona, que aprovechó dos errores de Valles -salida a por uvas y pase por el carril central interceptado- para sentenciar el tanteo mediante Eric García y Dani Olmo, dando la sensación de que tampoco le interesaba ahondar en la herida de su anfitrión.

Ficha técnica

2 - Real Betis: Valles; Bellerín (Ortiz, min. 70), Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Bernal, Dani Ceballos (Deossa, min. 46); Fornals (Fidalgo, min. 70), Lo Celso (Riquelme, min. 65), Abde; y Cucho Hernández (Parrott, min. 65).

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5 - FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Eric García, min. 46), Espart; Rodri, Pedri, Fermín (Dani Olmo, min. 61); Lamine Yamal (Raphinha, min. 70), Adeyemi (Gordon, min. 61) y Gabriel Jesús (Gavi, min. 79).Goles: 0-1, min. 10: Lamine Yamal. 1-1, min. 27: Valentín Gómez. 1-2, min. 41: Rodri. 1-3, min. 52: Gabriel Jesús. 2-3, min. 53: Abde. 2-4, min. 62: Eric García. 2-5, min. 81: Dani Olmo.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Expulsó con roja directa al bético Bernal (min. 55). Amonestó a los locales Bellerín (min. 22) Pellegrini (entrenador, min. 45) y Llorente (min. 61); y a los visitantes Fermín (min. 20) y Lamine Yamal (min. 55).

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Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el estadio de La Cartuja ante 66.924 espectadores. EFE

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