2-3. Leonas de Santa Fe ganan a Caracas de forma agónica con un cabezazo de Andrea Pérez

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Quito, 17 oct (EFE).- Las Leonas de Santa Fe, de Colombia, debutaron este viernes con un agónico triunfo por 2-3 frente al Caracas, gracias a un gol en el último suspiro de Andrea Pérez, que cerró un partido llenos de giros de guión en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.

Las colombianas sumaron así sus primeros tres punto en el torneo y se sitúan en la segunda posición del Grupo A, que lidera también con 3 unidades el Corinthians brasileño, mientras que Caracas quedó relegado junto al Colo Colo chileno con 0 puntos en ambos casos.

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El partido cerró la primera fecha del Grupo A tras haberse aplazado de su programación inicial, prevista para la noche del jueves.

Las venezolanas fueron las primeras en golpear por medio de un penalti anotado por Emaiver Motta a los 25 minutos, pero Las Leonas le dieron la vuelta en los minutos finales del primer tiempo gracias a un cabezazo de Katherine Valbuena en el área pequeña y a un penalti convertido por Mariano Zamorano.

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El Caracas supo reaccionar rápido y al inicio del segundo tiempo volvió a poner el marcado en empate por medio de un remate cruzado de Fabiola Solórzano, en el minuto 48.

Y cuando parecía que el partido acabaría en empate de puntos, apareció Andrea Pérez con un cabezazo al saque de un tiro libre para dar la victoria al Santa Fe. EFE

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