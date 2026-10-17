2-3. El Granada se lleva tres puntos de Las Gaunas pese a jugar tramo final con una menos

Guardar

Logroño, 17 oct (EFE).- El Granada se ha llevado la victoria en Las Gaunas ante el Logroño United, por 2-3 en un choque en el que las andaluzas han merecido incluso un marcador más amplio y en el que tampoco han sufrido demasiado por jugar más de 20 minutos con una menos.

El Granada ha dado la sensación de tener las ideas más claras que un Logroño United demasiado dependiente de dos o tres jugadoras, en especial de Isina, y cuando ellas no encontraban claridad las riojanas solo podían correr detrás de la pelota manejada por su rival.

PUBLICIDAD

Los primeros veinte minutos ya fueron un síntoma de cómo se iba a desarrollar el partido, con el Granada moviendo la pelota con criterio y el Logroño solo a la expectativa, sin crear fútbol de ataque.

En esa dinámica, tras un para de llegadas fue Bárbara López la que acertó en un remate de cabeza adelantó al equipo andaluz.

En los siguientes minutos el Logroño quiso reaccionar, y hasta disparó en un par de ocasiones, pero quien siguió controlando el balón fue el Granada, en el que Blanca Muñoz tuvo una gran ocasión para el 0-2 cuando se cumplía la media hora.

PUBLICIDAD

El partido pasó por unos minutos de alternativas, con dos equipos que querían atacar y que no se guardaban nada y en esa dinámica el más beneficiado fue el Logroño, cuando Leles cometió una falta sobre Ana Franco; Isina no perdonó y el partido volvió a equilibrarse en el marcador.

Pero de nuevo el Granada regresó al campo en el segundo tiempo con más personalidad y poco a poco fue metiendo en su campo al Logroño, que también tuvo una buena ocasión en un remate de cabeza de Valentina Donolato.

PUBLICIDAD

En esa dinámica las andaluzas marcaron hasta dos goles, aunque solo subió al marcador el de Bárbara López, en un buen remate de cabeza, a falta de media hora de juego.

Sin tiempo para que el Logroño se recolocara Naiara Sanmartín, que antes había tenido una gran ocasión, acertó en otro remate de cabeza e hizo el 1-3.

PUBLICIDAD

Para darle algo de emoción al partido en la siguiente jugada María Barquero logró el segundo gol de las riojanas, con otro buen remate; y poco después el Granada se quedó con una menos por una acción inocente de Miku Kojima.

Quedaba un cuarto de hora -además de los 9 minutos que se añadieron- y era el momento de que el Logroño 'agobiara' al Granada y lo intentó liderado por Isina.

PUBLICIDAD

Pero ni ella ni sus compañeras estuvieron acertadas y poco a poco el Granada empezó a controlar el partido -aunque en el tiempo añadido las riojanas tuvieron dos grandes ocasiones que tampoco aprovecharon- para no pasar apuros y llevarse los tres puntos.

Ficha:

2.- Logroño United: María Miralles; Leitner (Valentina Donolato, m.46), Masferrer, Rebeca Costa, Justina Morcillo (Francisca Altgelt, m.68); Ximena Velazco (Alena Peckova, m.68), Daiana Falfán (Laura Martínez, m.89); Isina; María Barquero (Catalina Ongaro, m.89), Cristina Redondo y Ana Franco.

PUBLICIDAD

3.- Granada: Yohana Gómez; Paula Perea, Leles, Jujuba Cardozo, Jennifer López; Miku Kojima, Daniela Miñambres; Naiara Sanmartín, Guridi (Teresa Mérida, m.76), Blanca Muñoz (Raquel Gil, m.82); Barbara López (Iris Ashley, m.63).

Goles: 0-1, m.19: Bárbara López. 1-1, m.42: Isina, de penalti. 1-2, m.61: Bárbara López. 1-3.m.65: Naiara Sanmartín. 2-3, m.67: María Barquero.

Árbitra: Ylenia Sánchez. Expulsó por tarjeta roja directa a Miku Kojima del Granada, en el minuto 73. Amonestó a las locales Isina y Rebeca Costa; y a la visitante Guridi.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido de la Liga F disputado en el campo de Las Gaunas ante unos 500 espectadores.

EFE

ep/og