2-0. Euskadi derrota a España en el encuentro mundialista de cesta punta masculino

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Colonia del Sacramento (Uruguay), 16 oct (EFE).- El equipo de Cesta Punta masculino de Euskadi venció este viernes por 2-0 a España en el Mundial de Pelota Vasca, que se disputa en Buenos Aires y tiene una subsede en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento.

El partido se disputó en el frontón de 54 metros del Real de San Carlos de esa ciudad, y marcó una jornada en la que fue reinaugurada la cancha ubicada en la histórica antigua plaza de toros.

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En el primer set, el equipo conformado por Xabi Barandika y Unai Lekerika dominó desde el comienzo y se impuso por 15-3 al integrado por Álex Hormaetxea y Gorka Mugartegui.

El segundo comenzó más parejo y tuvo a Euskadi ganando, hasta que España logró igualar 8-8. No obstante, tras ese parcial, el conjunto vencedor recuperó su ventaja y cerró el duelo imponiéndose en el set por 15-12.

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Un día antes, en la primera jornada de competencia, el equipo femenino de Euskadi de paleta goma se impuso por 2-1 sobre España en el primer partido entre ambas selecciones absolutas.

España enfrentará este sábado a Uruguay en xare y en paleta goma masculina, a Argentina en paleta goma femenina y a Francia en cesta punta individual femenina y masculina y en cesta punta femenina y masculina.

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Mientras tanto, Euskadi se medirá con México en cesta punta individual masculina y femenina, en cesta punta femenina y en frontball, con Francia en paleta goma masculina y con Argentina en parapelota.

Los próximos duelos entre España y Euskadi serán el domingo 18 de octubre, cuando se enfrenten en xare, pala corta y cesta punta femenina.

El XX Mundial de Pelota Vasca comenzó este jueves y se extenderá hasta el 24 de octubre con la novedad de la primera participación de Euskadi con un equipo propio en la máxima competición internacional de este deporte.

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La capital argentina ofrece tres sedes para la mayoría de las nueve disciplinas masculinas y femeninas del torneo, mientras que la subsede en Colonia del Sacramento está dedicada a los partidos de cesta punta.

Las selecciones participantes son Francia, España, Euskadi, Portugal, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Paraguay.

El anterior campeonato del mundo se disputó en octubre de 2022 en Biarritz (Francia). España lideró el medallero con 20 preseas (nueve de oro, nueve de plata y dos de bronce), mientras que Francia fue segunda con 16 y México acabó tercero con diez metales. EFE

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(foto)