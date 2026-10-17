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1-3. Dembelé, a tiempo

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Apareció Ousmane Dembele en el momento preciso para dar la vuelta a la visita a Estrasburgo y amarrar los tres puntos, alargar la escalada en la Ligue 1 y afrontar con cierto sosiego, con los deberes cumplidos, la visita del martes del Barcelona al Parque de los Príncipes.

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Adoptó cierto tono similar al de años anteriores el campeón, que con el marcador en contra y plagado de suplentes, reaccionó a tiempo desde el banquillo para ganar cuando quiso, con la superioridad que muestra cada curso en Francia y también en Europa. Ahora atisba el liderato.

Falló un penalti Dembele, que saltó al campo a la hora de juego y que asumió la responsabilidad nueve después, con el marcador en contra. Y lo tiró fuera. Pero no le faltaron arrestos para asistir al ucraniano Illa Zabarnyi en el empate y anotar el segundo, que dio la vuelta a la situación y la victoria. Así recibirá el martes al Barcelona en el duelo de Champions entre los dos máximos favoritos.

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Se encontró en una situación inesperada el campeón que no termina de encontrar el tono esperado en la Ligue 1. Carece de esa determinación de temporadas pasadas y está lejos del liderato de la competición que habitualmente hace suyo con rapidez.

Le ha costado asimilar el torneo doméstico al cuadro parisino que en las tres primeras fechas no logró ganar. Ahora afrontó su visita a Estrasburgo con tres partidos ganados seguidos en la Ligue 1, cinco con los de Liga de Campeones. Pero sin el nivel de juego que se espera.

Aún así, a pesar de las dudas, Luis Enrique fue fiel a su estilo y cambió del tirón a medio equipo. Llegó a Estrasburgo tras ganar con autoridad al Manchester City en Inglaterra y el martes recibe al Barcelona. Lo quiere todo el PSG que después de la ocasión de MAghnes Akliouche a los nueve minutos y la de Ferrán Torres dos después, se vio con el marcador en contra.

Y es que el Estrasburgo, que afrontó el duelo en pleno bache, con tres partidos sin ganar y dos derrotas seguidas, tomó ventaja pasado el cuarto de hora, cuando Gessime Yassine asistió a Giovanni Reyna que dentro del área, y tras desviar la pelota un defensa, supera a Matvey Safonov.

No mejoró con el gol encajado el PSG que pudo sufrir otro de Fabio Balde que rozó el palo derecho. Y sobre todo, al inicio de la segunda parte, cuando el meta Matvey Safonov evitó un castigo mayor para su equipo, cuando detuvo de forma magistral un cabezazo de Conrad Harder.

Hasta ahí aguantó Luis Enrique, que tiró del banquillo y de titulares. Sacó en el 53 a Nuno Mendes, Vitinha y Desiré Doue, del tirón y diez más tarde recurrió a Achraf Hakimi y Ousmane Dembele, que también habían empezado de suplentes.

La cosa cambió. No había aprovechado la situación el conjunto local que respiró cuando Dembele falló un penalti en el 72 por mano dentro del área detectada por el VAR.

El empate llegó cinco minutos después, cuando Dembele ya había tirado de galones. Se inventó un centro desde la derecha en un ataque del PSG. Vio solo al central Illa Zabarnyi que solo tuvo que empujar la pelota a la red.

Después puso a su equipo por delante cuando con un tiro desde dentro del área, colocado, llevó el balón a la red cinco minutos antes del final. Abrochó la victoria Desire Doue, casi a puerta vacía, en el añadido, asistido por Ferrán Torres. El PSG ya atisba el liderato.

-- Ficha técnica:

1 - Estrasburgo: Filip Jorgensen; Genesis Antwi, Jeyland Mitchell, Karim Coulibaly, Joaquín Oso; Giovanni Reina, Dario Essugo, Pape Diop (Samir El Mourabet, m.75); Gessime Yassine (Yaya Dieme, m.82), Conrad Harder (Jacobo Ortega, m.83) y Fabio Baldé (Samuel Amo Ameyaw, m.60).

3 - París Saint Germain: Matvey Safonov; Warren Zaire Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Lucas Digne (Nuno Mendes, m.54); Joao Neves (Achraf Hakimi, m.63), Dro Fernandez (Desire Doue, m.54), Lucas Beraldo (Vitinha, m.54); Maghnes Akliouche, Khvicha Kvaratskhelia (Ousmane Dembelé, m.63) y Ferran Torres.

Goles: 1-0, m.17: Giovanni Reyna; 1-1, m.77: Illia Zabarnyi; 1-2, 85: Ousmane Dembele. 1-3, m.93: Desire Doue.

Árbitro: Willy Delajod. Mostró tarjeta amarilla a Conrad Harder y Dario Essugo, del Estrasburgo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio de la Meinau de Estrasburgo ante unos 32.000 espectadores. EFE

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