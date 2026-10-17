1-1. El Eibar rescata en el minuto 93 de penalti un punto ante el Mallorca

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Eibar (Gipuzkoa), 17 oct (EFE).- El Eibar ha rescatado este sábado un punto ante el Mallorca gracias a un penalti transformado por Iván Gil a falta de dos minutos para el final.

Los armeros se vieron superados claramente en la primera mitad y, en la segunda, a base de pundonor, lograron empatar un encuentro que se les había hecho cuesta arriba, aprovechando la expulsión de un jugador mallorquín.

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La primera ocasión al poco de comenzar el encuentro fue para el Mallorca con un tímido disparo de Sala que fue a las manos de Magunagoitia situado entre los tres palos. En el inicio, imperó la prudencia, con minutos de tanteo entre ambos equipos.

Alberto Moreno volvió a llevar el balón entre palos con un nuevo tiro flojo que Magunagoitia detuvo sin esfuerzo. El Mallorca mostraba algo más de profundidad en sus ataques.

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En el minuto 23, Fuentes se fue con rapidez de su marcador Arbilla y conectó un potente disparo que pegó en la base del poste izquierdo, en la ocasión más clara hasta entonces del equipo mallorquín.

Al Eibar le costaba avanzar pues el equipo estaba bien sujeto por el entramado defensivo del conjunto balear.

El recital del Mallorca se fue ampliando en el tiempo y en el minuto 32 Adrián Liso tuvo otra excelente oportunidad, con un disparo desde fuera del área que se estrelló en el larguero tras tocar ligeramente Magunagoitia.

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Poco más tarde, Raillo, de cabeza, también estuvo cerca de adelantar al cuadro mallorquín. Al filo del descanso Fuentes lo volvió a intentar para el Mallorca con un tiro lejano que se fue alto.

Pero el dominio visitante resultó infructuoso, al descanso se llegó con el cero a cero inicial y la esperanza del Eibar de poder dar la vuelta en el segundo período al partido se mantenía viva.

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En el segundo período, Martón sustituyó a Bautista y en la primera jugada se acercó con peligro con el primer tiro entre palos del partido para los armeros.

El Mallorca cortó pronto el intento de reacción ya que en el minuto 53 Liso robó un balón en campo armero y centró a Fuentes, que marcó a bocajarro a puerta vacía completamente libre de marcaje.

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El conjunto visitante por fin recogía el fruto de su insistencia y el Eibar pronto trató de responder con un disparo de Guruzeta que detuvo sin problemas Arnau Tenas.

El Eibar reaccionó y dispuso de dos ocasiones seguidas por medio de Adu Ares y Martón, que a punto estuvieron de dar el empate a los locales. Un tiro poco después de Aleix Garrido, que salió desviado, demostró que el Eibar todavía estaba vivo. Y un cabezazo de Arbilla en el minuto 70 que golpeó en el travesaño, volvió a llevar el miedo al Mallorca.

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La suerte del partido pudo cambiar en el minuto 84, tras señalar el árbitro un penalti por derribo de John a Iván Gil. Lo lanzó Martón pero lo detuvo el portero en primera estancia y el balón se estrelló luego en el travesaño.

Quedaban pocos minutos y el Mallorca tenía que afrontarlos con un jugador menos tras la expulsión de John por roja directa.

Los visitantes intensificaron las tareas defensivas y, cuando todo parecía perdido para el Eibar, un nuevo derribo dentro del área de Adu Ares volvió a ser sancionado con un segundo penalti.

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Esta vez lo lanzó Iván Gil, que ya no falló al meterlo muy ajustado, raso y al poste derecho.

El tanto del empate permitió al Eibar rescatar un punto 'in extremis' que le mantiene cerca de la cabeza y a cuatro puntos de distancia del Mallorca, que a punto estuvo de reducirla a la mínima expresión.

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- Ficha técnica:

1. Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Elgezabal (Nolaskoain, m. 46), Arbilla (Arana, m. 75), Bernat, Mada (Lucas Núñez, m. 71), Aleix Garrido, Adu Ares, Iván Gil, Guruzeta (Pejiño, m. 65) y Bautista (Martón, m. 46).

1. Mallorca: Arnau Tenas, John C, Valjent, Raillo, Alberto (Lato, m. 71), Luwumbo (Darder, m. 71), Alex Sala (Calatayud, m. 85), Antonio Sánchez, Liso, Fuentes (Buksa, m. 84) y Pablo Torre (Guillermo, m. 63).

Gol: 0-1 m. 53, Fuentes. 1-1 m. 93, Iván Gil de penalti.

Arbitraje: El colegiado Iosu Galech del Comité Navarro. En el minuto 19 amonestó a Antonio Raillo. En el 53 fue Luwumbo el apercibido y en el 73 vio la tarjeta amarilla Fuentes. En el 81 expulsó a John por roja y en el 82 a Prats en el banquillo. En el minuto 92 amonestó a Adu Ares.

Incidencias: El Eibar salió con una camiseta rosa solidaria por el Día contra el Cáncer de Mama. La plantilla armera posó antes del comienzo del partido con una delegación de mujeres de la Asociación guipuzcoana Katxalin que apoya a las afectadas. Un total de 5.078 espectadores en Ipurua, entre ellos, una amplia representación de aficionados del Mallorca. EFE.

lrb/is/jl