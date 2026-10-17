1-0. Iwobi da aire a Arbeloa

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El gol logrado por el nigeriano Alex Iwobi proporcionó a Álvaro Arbeloa su primera victoria como entrenador de la Premier, con el Fulham, que superó en Craven Cotagge al Hull, en el duelo de la séptima jornada.

Tras una semana complicada del preparador español, llegó su primer partido ganado aunque sufrió hasta el final, cuando en el añadido se quedó con un jugador menos por la expulsión, con roja directa de Ryan Sassegnon.

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Porque el Fulham se dedicó a defender su renta desde el minuto 33 cuando logró el gol del triunfo, firmado por Iwobi. Nació la jugada en un error en el despeje de Brooke Norton-Cuffy que regaló la pelota a Sander Berge que encuentra al nigeriano en la frontal. Disparó y el tiro entra por debajo del cuerpo del meta griego Konstantinos Tzolakis, que quedó señalado.

El Fulham mantuvo el tipo y Arbeloa, que inició la séptima jornada colista, con dos empates y cuatro derrotas en seis partidos, avanza en la tabla. Sale del descenso y se sitúa decimoquinto. Arbeloa respira. EFE

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