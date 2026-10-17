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0-3. El Castellón hurga en la herida de Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 17 oct (EFE).- El Castellón goleó este sábado a domicilio a la UD Las Palmas (0-3) en una exhibición del conjunto 'orellut' ante un rival muy superado en el estreno de Juan Manuel Rodríguez en el banquillo local.

El veterano técnico grancanario optó por protegerse con tres centrales y dos carrileros, y la gran novedad de Aboubacar Bassinga en el flanco izquierdo, pero el conjunto amarillo se vio arrollado por un rival que impuso su personalidad con un fútbol valiente, dinámico y mucho juego interior, aunque sus dos goles en el primer tiempo llegaron a balón parado.

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Ya avisó en el minuto 6 el colombiano Maty Orozco con un remate al travesaño, y solo uno más tarde le fue anulado un tanto al local Jefté por un claro fuera de juego.

El partido parecía abocado a un intercambio de golpes, con otro intento de Jefté desde la frontal del área que pasó cerca del palo izquierdo de Mattys, hasta que la estrategia decantó la balanza para los visitantes.

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Isra Suero, de falta directa, salvó la barrera y colocó el balón lejos del alcance de Caro para adelantar a los albinegros. Un golazo.

Lejos de conformarse con su ventaja, el equipo de Pablo Hernández fue a por más y el segundo tanto llegó tras un saque de esquina de Pablo Santiago que el central argentino Sienra remató con la pierna izquierda, tras quedar libre de marca en los bloqueos.

Las Palmas perdió poco después por lesión a Iñaki González, y antes del descanso reclamó un penalti de Suero a Iván Jaime que el árbitro, muy discutido, no concedió.

Al inicio del segundo tiempo Juan Manuel Rodríguez cambió el sistema, pasó a cerrar con cuatro atrás y dos delanteros, pero el partido seguía muy controlado por el Castellón, que ser permitió reservar al capitán Alberto Jiménez por unas molestias.

El tercer gol se veía venir y llegó tras un grave error de Caro en un centro de Maty Orozco, que el guardameta ni atrapó ni rechazó con contundencia, dejando el balón muerto para que Pablo Santiago pusiera la cabeza y lo enviase a la red.

El último cuarto del choque fue un suplicio para Las Palmas, que bastante hizo con no encajar una goleada mayor, con cuatro buenas paradas de Caro para resarcirse de su fallo anterior, y con el público protestando al palco por la crisis que atraviesa el equipo.

- Ficha técnica:

0. Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Andrés Rodríguez, Bassinga (Manu Fuster, min. 55); Iñaki González (Loiodice, min. 26), Kirian (Elías Romero, min. 46); Miyashiro (Jesé, min. 70), Iván Jaime; y Jefté (Acimovic, min. 55).

3. Castellón: Matthys; Mellot, Sienra, Alberto Jiménez (Kostis, min. 46); Barri, Maty Orozco (Vlak, min. 58); Pablo Santiago (Tincho, min. 83), Suero (Nzanza, min. 75), Íñigo Córdoba; Álvaro Martín y Jakobsen (Willmann, min. 83).

Goles: 0-1, min. 18: Suero. 0-2, min. 22: Sienra. 0-3, min. 54: Pablo Santiago.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité de Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Álex Suárez (min. 17), Iñaki González (20), Iván Jaime (44), Herzog (72), Elías Romero (83), Andrés Rodríguez (87) y Jesé (88), y al visitante Maty Orozco (49).

Incidencias: partido de la décima jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 15.054 espectadores (46,5 por ciento del aforo). EFE

rg/sab

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