0-0. Otro empate para el Valencia y el Athletic

Guardar

Paula Lerín

València, 17 oct (EFE).- El Valencia y el Athletic empataron este sábado en Mestalla en un duelo de dos caras: los visitantes dominaron en la primera parte y el conjunto de Javier Aguirre dio un paso adelante tras el descanso, pero el choque acabó en tablas, las segundas de los locales en otros tantos partidos con el técnico mexicano y las terceras seguidas para el equipo vasco.

PUBLICIDAD

Por primera vez Aguirre ocupó el banquillo de Mestalla. Lo hizo en el lado izquierdo desde el túnel de vestuarios como marca la tradición, después de su idea inicial de cambiarlo por el diestro, en busca de una primera victoria como local que no sucedió, lo que deja al equipo anclado en el descenso.

La primera vez que el conjunto bilbaíno llegó con claridad fue a los diez minutos tras una galopada de Robert Navarro, que se recorrió todo el campo tras un robo de Gerenabarrena, pero Gayà apareció providencial al cruce, en el día en el que cumplió 350 partidos en Liga.

PUBLICIDAD

El Athletic fue creciendo más y más con el paso de los minutos. El equipo vasco dominaba como quería a los valencianistas, aunque no creaba ocasiones claras de gol. Iñaki Williams y Johaneko lanzaron fuera sus disparos y Dimitrievski tuvo que salir de puños tras un saque de esquina de Berenguer.

Mientras tanto, el Valencia trataba de revolverse con las clásicas galopadas de Javi Guerra, que fueron lo único destacado de los locales en la primera parte. También lo intentó Hugo Duro, ansioso por resarcirse de la jugada clara fallada en El Sardinero en el último minuto, y Dani Raba.

PUBLICIDAD

Ya en el minuto 45, Iñaki Williams tuvo la más clara con un chut al primer palo que Dimitrievski despejó con el antebrazo ante la desesperación de Mestalla, que pasó de la alegría de recibir al 'Vasco' Aguirre al hastío de siempre.

Tras el descanso, el Athletic salió intenso y, nada más reanudarse el partido, Tárrega tuvo que esforzarse para despejar dos ocasiones claras. El valenciano sacó un remate de Iñaki Williams del área pequeña y, después, despejó de cabeza ante Laporte.

PUBLICIDAD

El Valencia quería, pero no concretaba. Danjuma lo intentó tras un gran pase de Pepelu, pero el tiro del neerlandés se marchó demasiado cruzado. Aguirre no espero más tiempo para hacer los primeros cambios y dio entrada a Otorbi y Luis Rioja en busca de la chispa que le faltaba.

Lo consiguió, pues Otorbi se hizo grande desde la banda derecha, con tres ocasiones peligrosas seguidas. Terzic, que tras el descanso cambió a Gerenabarrena, que tenía tarjeta, por Jauregizar, hizo un triple cambio para intentar frenar el buen momento del Valencia. Areso, Guruzeta, que a los cinco minutos fue sustituido por lesión, y Rego fueron dentro.

PUBLICIDAD

Fue en el 70 cuando llegó la ocasión más clara del equipo valencianista. Gayà asistió a Javi Guerra, que intentó un zurdazo que Unai Simón evitó con una gran parada. En los últimos compases fue el Valencia el equipo que más buscó el gol, pero no lo encontró, en parte por las buenas actuaciones del guardameta rival, y ambos equipos tuvieron que conformarse con otro empate.

- Ficha técnica:

0 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas (Elliott, m,74), Gayà (Jesús Vázquez, m.74); Raba (Rioja, m.54), Pepelu, Guido (Ugrinic, m.86), Danjuma; Javi Guerra y Hugo Duro (Otorbi, m.54).

PUBLICIDAD

0 - Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Paredes, Laporte, Johaneko (Areso, m.63); Ruiz de Galarreta (Rego, m.63), Gerenabarrena (Jauregizar, m.46); Navarro, Canales, Berenguer; e Iñaki Williams (Guruzeta, m.63 (Maroan, m.68)).

Árbitro: Adrián Cordero (Comité cántabro). Amonestó a Raba (m.19), Pepelu (m.87), Tárrega (m.90) por parte de los locales y a Laporte (m.38), Garenabarrena (m.42), Ruiz de Galarreta (m.57) por parte de los visitantes.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada disputado en el Estadio de Mestalla ante 43.233 espectadores. Antes del inicio, se guardó un minuto de silencio en memoria de Dº Antonio Ramírez, guardameta del Valencia en la década de los 50, fallecido recientemente. EFE

plm/nhp/jl

(foto)