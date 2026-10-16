Temas del día de EFE España del viernes 16 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - El plazo para presentar coaliciones a las elecciones del 29N concluye este viernes sin que Podemos y el Frente Amplio hayan conseguido un pacto para concurrir juntos en Madrid y Barcelona, a la espera de acuerdos de última hora en varias autonomías, mientras el PSOE ultima listas para el Senado con minorías de izquierda en alguna circunscripción como Baleares.

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MERCADO INMOBILIARIO (Crónica)

Pontevedra - "Si tiene capilla, palomar y ciprés, pazo es" dice el refrán. Y es lo que buscan cada vez más compradores interesados en este tipo de propiedades, atraídos por la arquitectura tradicional gallega en piedra, siglos de historia y sus posibilidades como residencia o proyecto empresarial. Paula Fernández

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(Texto enviado a las 8:33 horas. 675 palabras) (Foto) (Vídeo)

LLAMADAS COMERCIALES

Madrid - Las llamadas comerciales de las grandes empresas y de las que prestan servicios esenciales deberán identificarse a partir de este sábado con el prefijo 400, una nueva numeración que permitirá reconocerlas antes de contestar y que llega acompañada de las peticiones de las organizaciones de consumidores de reforzar los controles y las sanciones para frenar las llamadas no deseadas.

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(Texto enviado a las 6:31 horas. 596 palabras)

TRIBUNALES LISTERIOSIS

Sevilla - El macrojuicio del conocido como caso Magrudis por el brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en 2019, el mayor en España hasta el momento y que llegó a provocar cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas, inicia sus sesiones este viernes en la Audiencia de Sevilla.

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DÍA PAN

Madrid - El consumo de pan ha caído un 41 por ciento en España en dos décadas, una tendencia ligada a los cambios en los hábitos de vida que se suma a desafíos como la falta de personal y un nuevo alza de costes; desde el gremio de la panadería tradicional se responde con la apuesta por la calidad y el producto 'capricho'.

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(Texto enviado a las 8:13 horas. 621 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023588893)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - El actor Jaime Lorente ('La casa de papel') ha dado el salto a la dirección cinematográfica con 'El mal hijo', una película dramática sobre heridas familiares y adicciones donde ha plasmado la "falta de gestión emocional" que a él mismo le hizo "machacarse", ha explicado a EFE. Marina Estévez Torreblanca

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(Texto enviado a las 8:30 horas; 553 palabras) (Foto)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - La estabilidad de este viernes con poca nubosidad, a excepción de Alborán y puntos del sistema Central y el norte de la cordillera Ibérica, dará paso a partir de este sábado a un cambio generalizado del tiempo con una bajada de temperaturas y con cielos encapotados y precipitaciones en la mayor parte de España, incluidos los archipiélagos balear y canario.

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SERIE PREVIA

ETA ANIVERSARIO

Vitoria - El País Vasco tiene otra cara quince años después del fin de la violencia de ETA, que se anunció el 20 de octubre de 2011. Los datos sociológicos dicen que los vascos están mayoritariamente satisfechos con sus vidas, la situación política se ha sosegado, la económica ha mejorado y las preocupaciones han cambiado, con nuevos retos y realidades como la vivienda, la inmigración y la sanidad. Naiale Urkijo

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(Texto enviado a las 8:35 horas. 815 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8013767997, 8023803471, 8012616756)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES PSOE.- La Comisión Federal de Listas del PSOE supervisa las candidaturas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre que el Comité Federal del partido ratificará este sábado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debate, en su primera reunión tras la disolución de las Cortes, la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes sobre las medidas frente a la dana y las ayudas a los sectores afectados por el incremento de los costes de los combustibles y la energía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Cádiz.- ELECCIONES ADELANTE ANDALUCÍA.- El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, anuncia los candidatos de su partido al Congreso de los Diputados. c/ Sagasta, 18. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- Podemos publica los resultados de sus primarias abiertas a toda la izquierda, un proceso al que finalmente solo se presentó Irene Montero como candidata para la Presidencia del Gobierno. (Texto)

12:00h.- Girona.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el secretario general del PPC, Juan Fernández, atienden a los medios. Avd. Ramon Folch, 4. (Texto)

12:30h.- Toledo.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. c/ Talavera, 22. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Presentación del acuerdo de coalición entre CHA y Frente Amplio para las elecciones generales del 29N. Balcón de San Lázaro (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PREMIO FAES.- El presidente de la Fundación FAES y expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, entrega el XIII Premio FAES de la Libertad a la disidente cubana Rosa María Payá, a la activista iraní Masih Alinejad y a Yulia Nvalnaya, viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni. CaixaFórum. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Barcelona.- ELECCIONES PSC.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene ante el Consell Nacional del PSC. c/ Pallars, 191. (Texto) (Foto)

19:30h.- Santander.- ELECCIONES PRC.- El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) celebra un Comité Ejecutivo para decidir sobre si concurre a las elecciones del 29N. c/ Amos de Escalante, 2. (Texto) (Foto)

20:00h.- Don Benito (Badajoz).- DAVID SÁNCHEZ.- El Ayuntamiento de Castuera celebra un pleno extraordinario para formalizar la renuncia de su alcalde, el socialista Francisco Martos, tras ser condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en el procedimiento a David Sánchez. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA FACTURACIÓN.- El INE publica la cifra de negocios de la industria de agosto. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- CAIXABANK MICROFINANZAS.- El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, interviene en la Conferencia Anual de la European Microfinance Network (EMN). CaixaFòrum. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- TRANSPORTE AÉREO.- El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, conversa sobre la estrategia aeroportuaria catalana, el DORA III y el equilibrio entre medioambiente y expansión. Colegio de Economistas de Cataluña. Plaza de Galla Placidia, 32.

10:00h.- Huesca.- TRABAJO INSPECCIÓN.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en el VI Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Palacio de Congresos.

10:00h.- Madrid.- CONCURSOS ACREEDORES.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los concursos de acreedores tramitados en los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2026. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIVIENDA DESAHUCIOS.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de ejecuciones hipotecarias correspondientes al segundo trimestre de 2026. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica los datos de afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico correspondientes a septiembre de 2026. (Texto)

10:00h.- Figueruelas (Zaragoza).- MOTOR STELLANTIS.- Comienzo oficial de la producción de Leapmotor en España. Stellantis.

11:10h.- Bilbao.- HUELGA GENERAL.- Declaraciones del secretario general de CC.OO., Unai Sordo, tras una reunión con la dirección del sindicato en Euskadi con motivo de la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. c/ Uribitarte, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Vilafranca del Penedès (Barcelona).- SECTORES VINO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita las instalaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) del Cava y a las 16:00 horas las Bodegas de Vallformosa, en Vilobí del Penedès.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior. (Texto)

09:00h.- Madrid.- PLUS ULTRA.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interroga como investigado al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, un prestamista de la aerolínea Plus Ultra en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro, y que quedó en libertad hace una semanas tras haber sido detenido en Alemania. c/ García Gutiérrez, s/n. (Texto)

09:00h.- Castellón.- TRIBUNALES CASTELLÓN.- Primera sesión del juicio contra seis personas acusadas de difundir un bulo sobre la participación de autoridades y funcionarios públicos en una organización de pederastia. Ciudad de la Justicia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- MINISTRO JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en el foro de debate 'Ellas preguntan'. Sede del periódico digital Artículo 14. c/ Libertad, 15. (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Sevilla.- TRIBUNALES LISTERIOSIS.- La Audiencia de Sevilla inicia el juicio por el caso Magrudis por el brote de listeriosis en carne mechada que provocó cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Sabadell (Barcelona).- HELENA JUBANY.- La jueza que investiga la muerte de la bibliotecaria Helena Jubany en Sabadell convoca a las partes a una audiencia preliminar. c/ Francesc Macià, 34. (Texto)

10:30h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las dependencias del Centro Coordinador del Seguimiento Sociosanitario (CECOSS) y del Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF). Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

11:45h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita las infraestructuras policiales en la frontera del Tarajal. A las 13:30 horas atiende a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Valladolid.- JUICIOS VIOLENCIA.- Juicio por la agresión a dos jóvenes antifascistas en un local de ocio, precedida de una concentración de apoyo. Juzgados. c/ Angustias. (Texto) (Foto)

13:30h.- Madrid.- ABOGACÍA ESTADO.- El ministro de Hacienda, Arcadi España, clausura las XLIV jornadas de la Abogacía General del Estado. Galería de las Colecciones Reales.

SOCIEDAD

08:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- HUELGA MÉDICOS.- Comienza la huelga indefinida de médicos convocada en el Servicio Canario de la Salud por el Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el presidente del Migration Policy Institute (MPI), Andrew Selee, participan en el coloquio 'Las prioridades migratorias de España'. Palau Macaya. (Texto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Haro (La Rioja).- CONGRESO DRONES.- El VI Congreso Internacional de Drones reúne a expertos del mundo del dron de todo el mundo y el primer festival de drones del norte de España. Teatro Bretón.

09:30h.- Madrid.- RELIGIÓN PREMIOS.- Entrega de la quinta edición de los Premios que otorgan las Obras Misionales Pontificias (OMP). Espacio 'All in One'. Plaza de Colón, 1.

09:30h.- Madrid.- DAÑO CEREBRAL.- Acto conmemorativo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido a solicitud de la Federación Española de Daño Cerebral. Congreso.

10:00h.- Madrid.- DAÑO CEREBRAL.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en la jornada 'Daño cerebral adquirido: cuando las cifras representan vidas', con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral. Ministerio.

10:00h.- Mollet de Peralada (Girona).- REINTRODUCCIÓN TURÓN.- Liberan más de una decena de turones europeos en el Alt Empordà. Celler La Vinyeta. Carretera de Mollet a Masarac.

10:30h.- Madrid.- EXCLUSIÓN SOCIAL.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el acto de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Fundación ONCE.

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Rueda de prensa del Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Plataforma UCM x la Pública sobre la actuación policial en desahucios y en las universidades. Jardín frente al Rectorado de la UCM. Avd. Séneca, 2. (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- València.- DANA MANIFESTACIÓN.- Representantes de los movimientos sociales convocantes de las manifestaciones por la gestión de la dana informan del acto previsto con motivo del segundo aniversario de las inundaciones. c/ Sant Ferran, 12. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- El comité de huelga en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid realiza una asamblea abierta. Parque del Retiro. (Texto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Manifestación convocada por el comité de huelga en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. De Atocha a Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- El jurado falla el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales que dará a conocer el Ministerio de Cultura. (Texto)

11:00h.- Sitges (Barcelona).- CINE SITGES.- El último trabajo del documentalista Víctor Moreno, 'Exterior', y el regreso a Sitges de Duncan Jones con su nueva fantasía distópica, 'Rogue Trooper', marcan la jornada en el festival internacional de cine fantástico. Melià Sitges. (Texto) (Foto)

11:00h.- Cádiz.- MAURICIO KARTUN.- El dramaturgo argentino Mauricio Kartun llega al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) con 'Baco Polaco', una obra basada en una tragedia de Eurípides que data del 409 a. de C.. Gran Teatro Falla. (Texto) (Foto)

12:00h.- Logroño.- RAFAEL AZCONA.- Presentación de ‘Bailando con Azcona’, acto institucional central del centenario del nacimiento del novelista Rafael Azcona. Teatro Bretón. (Texto)

12:00 hora local.- Granadilla de Abona (Tenerife).- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Conciertos de Ari (Muse), Bliss B2B Irtap, Dee Diggs, DJ Luuh, Eric Böelle, Funambulista, Horse Meat Disco, Jayda G, Lady W. Morales, Mostany, Paurro, Rainer Trüby, Sama’ Abdulhadi, Shego, Tsha, Vandala y Xoel López en la primera jornada del festival de música electrónica Eólica. ITER.

20:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL SONORA.- Conciertos de Nacho LPZ, July & McKenzy, Good Franco, Barry B, Daniela Garsal y Juseph en la primera jornada del Festival Sonora. Plaza de Santa Ana.

20:00h.- Pamplona.- MELENDI CONCIERTO.- Concierto de Melendi con la participación del navarro Paul Alone. Navarra Arena.

21:00h.- València.- JORGE DREXLER.- Concierto de Jorge Drexler en el que presentará las canciones de su próximo trabajo discográfico, previsto para 2027. Roig Arena.

EFE

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