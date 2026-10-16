Sho-Hai: "Soy el Mick Jagger del rap"

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Marcos Díaz Sánchez

Zaragoza, 16 oct (EFE).- Una semana después de sacar su nuevo disco, 'Silencio', Sho-Hai, es decir, el zaragozano Sergio Rodríguez, componente de los míticos Violadores de Verso, se muestra "agradecido" por seguir viviendo con éxito de la música y espera continuar "hasta que el cuerpo aguante" dando conciertos: "Soy el Mick Jagger del rap", afirma con humor.

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Sho-Hai sacó el 9 de octubre su cuarto trabajo de larga duración en solitario, un LP compuesto por una docena de canciones en las que transita por diferentes sonoridades en sus bases, del rap más puro al funk e incluso el mambo, y que cuenta con colaboraciones como las de los propios Violadores del Verso.

En una entrevista con EFE en plenas Fiestas del Pilar, Sho-Hai afirma en su ciudad que no renuncia a uno de sus seudónimos, el rey de las cantinas: "Este fin de semana sí que he mantenido el tipo y el nombre. No voy a abdicar como rey y seguimos a gusto", responde.

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Y sobre su disco, una semana después del lanzamiento, afirma que "parece que está gustando" y que lo recibido le transmite "buenas sensaciones".

"¿Quién me lo iba a decir a mí?", reflexiona, al detenerse en el hecho de que este es su cuarto trabajo en solitario, un LP que, matiza, es el que menos tiempo le ha costado terminar.

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Sobre las diferencias con sus discos anteriores, explica el rapero: "Yo de innovar no soy mucho, pero como digo en una canción, alguien lo tiene que hacer, el trabajo sucio y el rap más garrulo, y ese soy yo".

No obstante, sí que reconoce que en este álbum se ha atrevido a entonar "un poquito más, con esta voz de Colombo y de Sabina a la par", algo que siempre le ha gustado hacer y que ha comprobado que sale bien, sin tener que utilizar recursos como el 'autotune'.

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Todo ello, en un disco variado que ha buscado estructurar dando "una de cal y otra de arena" a quien lo escucha: "La primera canción es más cañera, la segunda es un mambo, la tercera sí que es más rap al uso, hay guitarrazos, hay funky... un poco de todo, sin salirme de mis márgenes", resume.

Un LP que cierra el tema 'Silencio', de un minuto de duración, y que antecede 'Hacer frente', dedicada a su hermano Rebel, fallecido en 2020 y considerado como el quinto miembro de Violadores del Verso.

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El corte incluye la colaboración del grupo y la propia voz de Rebel: "Sabía que teníamos alguna canción o algunos párrafos de mi hermano guardados en el cofre, le dije al Rumba que buscase y lo encontró", relata.

La idea de la canción, cuenta Sho-Hai, ya la tuvo en mente para su anterior trabajo, 'Polvo' (2022). "Pero me parecía demasiado reciente el fallecimiento del hermano", argumenta.

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"Quería distanciarlo un poco y aquí ya me vi con la fuerza de hacer la canción", señala sobre una obra "muy emotiva", que le permite escuchar "más vivo que nunca" a un hermano que se fue.

"A mi hermano siempre se le ha considerado el quinto violador del verso y qué menos que hacer una canción con él y dedicárselo con todo el cariño y amor", destaca.

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Precisamente, y preguntado por esa posible vuelta de la banda para trabajar en un nuevo proyecto, explica que actualmente están con sus giras, pero avanza: "Luego sí, queremos un arrejuntamiento, aparte de por nosotros mismos, que nos encanta juntarnos, por los fieles seguidores, que se lo merecen".

Sería una vuelta al estudio al menos 20 años después del último disco de Violadores del Verso, 'Vivir para contarlo' (2006), circunstancia en la que no ve un impedimento: "De hecho, yo creo que se está haciendo el grupo más grande sin sacar discos".

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Acerca de ese fenómeno, el músico se muestra "muy agradecido" de lo que define como "una bendita locura", el relevo generacional entre los seguidores del grupo, con chavales de 20 años que siguen escuchando sus discos como si los hubieran sacado "ayer mismo".

"Es una pasada a día de hoy seguir cómo seguimos. Seguir haciendo discos, haciendo conciertos y hasta que el cuerpo aguante. Yo soy el Mick Jagger del rap", recalca, con humor.

Pero, de vuelta al presente, Sho-Hai empezará la gira de presentación de 'Silencio' el 6 de noviembre en Valladolid, un 'tour' que afronta con "muchas ganas" e ilusión, pero también con los nervios relacionados con la responsabilidad y "querer hacerlo todo lo mejor posible". EFE

(Foto)