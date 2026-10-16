Sekulic: "Hemos jugado como una unidad; estamos construyendo algo con vistas al futuro"

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Barcelona, 16 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha asegurado que su equipo ha jugado como "una unidad", pese a la derrota contra el Olympiacos (100-105), un partido que, según ha subrayado, debe servir para que sus jugadores sigan creciendo.

"Hoy hemos jugado juntos, especialmente cuando hemos tenido problemas en defensa. Hemos jugado como una unidad y creo que estamos construyendo algo con vistas al futuro", ha comentado el técnico esloveno desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

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Sekulic ha destacado que su equipo ha llevado "al límite" al vigente campeón, que, en su opinión, se ha tenido que adaptar al plan de partido que planteó.

"Pero este deporte va de ganar, hemos tenido una oportunidad, pero no la hemos aprovechado. Tenemos cosas que nos sirven para construir algo de cara al futuro, pero también hay aspectos por mejorar", ha añadido.

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El preparador azulgrana ha elogiado al público del Palau -"el ambiente fue fantástico", ha subrayado- y ha preferido no criticar a los árbitros, pese a que no señalaron ninguna falta de los jugadores del Olympiacos sobre Kevin Punter, la principal referencia ofensiva del Barça.

"No podemos buscar excusas en los árbitros en este tipo de partidos y tenemos que buscar la manera de competir mejor. Confío en los árbitros, a pesar de que cometen errores, como todos. Nos tenemos que centrar en nosotros", ha concluido. EFE

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