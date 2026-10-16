Sandra Sánchez muestra en su película su lado más vulnerable y anima a superar los límites

Guardar

Talavera de la Reina, 16 oct (EFE).- La karateka talaverana y campeona olímpica Sandra Sánchez ha recibido este viernes el galardón 'Película de Barro' durante la inauguración de los Premios Pávez de Talavera de la Reina, coincidiendo con la presentación de la película sobre su vida 'Karateka'.

Una cinta que muestra el lado "más vulnerable" de la campeona olímpica, quien ha animado a todas las personas que vean la película a que sean capaces de enfrentarse y luchar con sus límites.

PUBLICIDAD

Sánchez, en declaraciones a los medios momentos antes de comenzar con el evento inaugural de los Premios Pávez y de la proyección de la película, ha confesado que el estreno en su ciudad natal lo ha afrontado "con un nudo en la boca del estómago" y acompañada de familiares, amigos y vecinos.

Sánchez ha reconocido que compartir el estreno con personas cercanas le provoca nervios, similares a los que sentía antes de competir, y ha explicado que supone abrir una parte de su vida que hasta ahora había mantenido en el ámbito personal, por lo que muchas personas que vean 'Karateka' van a conocer el lado "más personal" y "vulnerable" de la campeona olímpica.

PUBLICIDAD

La deportista ha asegurado la importancia que supone para ella el estreno en Talavera de la Reina, su ciudad natal, de la cual siempre se ha sentido orgullosa y ha representado en todos sus triunfos.

Sandra Sánchez espera que 'Karateka' transmita valores conectados con su propia fuerza interior y con ganas de dar un paso adelante ante las dificultades y ha subrayado la importancia de recomponerse en los momentos complicados, no dejarse frenar por quienes ponen límites y "escribir nosotros nuestra propia historia".

PUBLICIDAD

Por su parte, Andrea Ros, actriz que interpreta a Sandra Sánchez en la película, ha destacado que Talavera es un lugar fundamental para la karateka y que la ciudad siempre la ha cuidado, a diferencia de otros lugares, y ha subrayado que durante un año y medio vivió en Talavera para prepararse para su papel junto con Sánchez.

La actriz ha asegurado que la ciudad llegó a ser su casa durante ese periodo y ha expresado su deseo de que la película guste a los talaveranos y de que Sandra Sánchez disfrute de la presentación rodeada de sus seres queridos.

PUBLICIDAD

El director de la película, Aritz Moreno, ha recordado que el estreno oficial fue en su ciudad natal, Navarra, y que este estreno cierra un círculo en la ciudad de la protagonista de la película. EFE

(Foto)(Vídeo)