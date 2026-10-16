Riki: "En este tipo de partidos en casa tenemos que sumar de tres"

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A Coruña, 16 oct (EFE).- Riki Rodríguez, centrocampista del Deportivo, no escondió su decepción por haber cedido dos puntos ante el Levante en los últimos minutos del partido.

“Estamos fastidiados porque sabemos que en casa en este tipo de partidos tenemos que sumar de tres. Ha sido un partido muy trabado y en el momento en el que nos pusimos por delante no conseguimos cerrarlo. Un punto es un punto porque sabemos que será un año largo, pero duele que te empaten después de ponerte por delante”, comentó.

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Destacó el paso adelante que dio su equipo en la segunda parte, “hemos ajustado un par de cosas con y sin balón y así conseguimos meterlos a ellos un poco atrás”, pero incidió en “lo duro” que es acabar con el empate después de conseguir “lo más difícil”, en referencia a adelantarse en el marcador.

Finalmente, destacó el buen partido de su compañero Yeremay Hernández: “Todos sabemos que es un jugador muy importante para nosotros, para el club y para la ciudad. Creo que verlo con esa chispa es una alegría para todos”,

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dmg/apa