Pueyo (CHA), sobre la exclusión de Podemos: seguiremos trabajando para integrales

Zaragoza, 17 oct (EFE).- El presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha lamentado que finalmente Podemos se haya quedado fuera de la coalición CHA-Frente Amplio para las elecciones generales y ha asegurado que van a seguir trabajando "para encontrar la manera de integrarles" en la candidatura.
Tras constatarse que, una vez cerrado el plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral Central, Podemos no se ha integrado en la cerrada por CHA, Movimiento Sumar, Los Verdes y Recortes Cero, Pueyo ha reconocido que "no es una buena noticia que Podemos se haya quedado fuera de la coalición".
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Pero su intención, ha dicho, es "seguir trabajando y conseguir que el 29 de noviembre haya una sola papeleta, para que ningún voto progresista y aragonesista se quede en casa". EFE
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