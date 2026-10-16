Espana agencias

PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda acuerdan presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado

Imagen GXL2BYGSW5ALRONKHRFM46K6KM
Guardar

El Partido Socialista y otras formaciones de izquierda --Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya-- han llegado a un acuerdo para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Los partidos de izquierda hemos alcanzado un acuerdo histórico", han celebrado desde el PSOE en un comunicado difundido a última hora de este viernes, en el que han anunciado que todas las formaciones se presentarán bajo una misma papeleta en la Cámara baja con el nombre Senado de Progreso.

PUBLICIDAD

Este acuerdo "se concretará de forma mayoritaria en 43 provincias y 47 circunscripciones", han detallado desde Frente Amplio, y han añadido los pactos entre PSOE, Més, Izquierda Unida y Movimiento Sumar en las cuatro islas de Baleares.

"A partir de ahora las fuerzas políticas participantes debemos ser consecuentes con este esfuerzo, tal y como hemos demostrado para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad", han afirmado desde el espacio a la izquierda del PSOE.

PUBLICIDAD

Todos los firmantes han coincidido en calificar de "histórico" este acuerdo. Los socialistas han reivindicado que es un paso "a la altura del momento político que vivimos", así como de las "demandas de millones de ciudadanos". Y han destacado que "solo desde la unidad de quienes creemos en la justicia social y la igualdad podremos seguir avanzando" frente a "los recortes que plantean PP y Vox en las pensiones, la vivienda y los derechos sociales".

Así, han calificado este acuerdo de "buena política" al "sumar fuerzas" y "poner las instituciones al servicio del bienestar de la gente" por una "urgencia democrática" para que el Senado "recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox".

Y han celebrado que "muchas sensibilidades" como las que hay en los partidos que han rubricado esta coalición hayan priorizado "un propósito compartido", que es que España "siga mirando hacia adelante y hacer posible un Senado de progreso".

Un mensaje que han compartido desde Frente Amplio: "Estamos convencidos de que es una urgencia democrática devolver al Senado el papel que le asigna la Constitución, es decir, ser un verdadero lugar de encuentro y cooperación entre territorios, comunidades y ciudades autónomas".

En un vídeo grabado, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que hoy suman "millones de reivindicaciones que darán forma a un futuro lleno de respuestas justas e igualitarias" gracias a "los esfuerzos y la generosidad" de quienes forman la coalición de izquierdas.

En este sentido, los socialistas han llamado a "transformar el desaliento en esperanza" y "en hechos concretos que mejoren la vida de las personas": "Estamos un paso más cerca de ampliar la mayoría progresista y seguir conquistando derechos", han concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 16 de octubre: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 16 de octubre: ganadores y números premiados

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 16 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 16 de octubre de 2026

El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Supremo suspendió de forma preventiva el sufragio de 163.020 inscritos en el CERA y ordenó revisar sus expedientes de nacionalidad

El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

El CNI concluye que Marruecos era “plenamente consciente” y actuó con “pasividad” ante la entrada masiva en Ceuta

ECONOMÍA

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid