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Podemos Andalucía lamenta que IU no haya querido negociar una candidatura común

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Sevilla, 16 oct (EFE).- Podemos Andalucía ha lamentado que Izquierda Unida haya "cerrado la puerta" a un acuerdo para concurrir a las elecciones generales en esta comunidad en una candidatura conjunta junto a las fuerzas que están en la coalición Frente Amplio y ha denunciado que la dirección de IU "ni siquiera quiso sentarse y abrir una negociación".

En un comunicado, Podemos Andalucía ha señalado que ofrecieron que IU encabezara cinco de las listas de las ocho provincias andaluzas y se articulara una candidatura bajo la denominación "Por Andalucía-Frente Andaluz" siguiendo el ejemplo de otras comunidades como Canarias y Valencia.

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"Desde el pasado miércoles, Podemos trasladó tanto a la dirección de IU Andalucía como a la Mesa de Partidos de Por Andalucía distintas propuestas para intentar alcanzar un acuerdo en las ocho provincias, pese a las dificultades y los bloqueos existentes en las negociaciones estatales, fundamentalmente en Madrid y Barcelona", indica el comunicado.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para alcanzar un acuerdo. Hemos trasladado propuestas concretas, hemos ofrecido a IU encabezar cinco provincias y hemos planteado una fórmula amplia que permitía superar los bloqueos estatales. Nos cuesta entender que ni siquiera se haya querido abrir una negociación", ha señalado la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán.

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La formación morada considera especialmente incomprensible esta decisión teniendo en cuenta que Andalucía ya contaba con un espacio amplio de colaboración política articulado en torno a Por Andalucía, del que Podemos formaba parte.

Para Durán, la falta de acuerdo es "un error que pagará el conjunto de la izquierda andaluza" y ha añadido que la fragmentación "no beneficia al pueblo trabajador andaluz. En un momento en el que necesitamos frenar a las derechas y defender nuestros derechos, tenemos que hacer todo lo posible para concentrar el voto y conseguir la máxima representación posible en el Congreso. La decisión de IU nos aleja de ese objetivo".

Frente Amplio Por Andalucía sumará a Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo. EFE

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